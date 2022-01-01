أخبار الانتقالات | برشلونة مهتم بلوكاكو ومانشيني خليفة كونتي

بايرن ينسحب من سباق نونيز
أفادت "بيلد" بوجود اهتمام من قبل بايرن ميونخ بضم داروين نونيز، نجم بنفيكا، ليعوض روبرت ليفاندوفسكي مستقبلاً.
ولكن أضاف التقرير أن رغم الاهتمام، ولكن بايرن انسحب من الصفقة بسبب السعر المرتفع للمهاجم، والذي يقدر في حدود 70 مليون يورو.
جنابري يرفض التجديد
أفصحت "بيلد" عن آخر التفاصيل فيما يخص مفاوضات بايرن ميونخ مع سيرج جنابري لمد عقده.
وقالت الصحيفة إن بايرن عرض راتباً 19 مليون يورو ولكن اللاعب لا يشعر بأن الفريق يعامله كنجم فئة أولى، وهو ما يجعله متردداً بخصوص البقاء.
برشلونة مهتم بلوكاكو
كشفت "ماركا" أن في حال قرر برشلونة عدم ضم روبرت ليفاندوفسكي، قد يتحرك لضم مهاجم تشيلسي روميلو لوكاكو.
ولا يمر البلجيكي بأفضل الأوقات مع البلوز ومرشح للمغادرة، ولكن الصحف الإيطالية طرحت فرضية العودة إلى إنتر.
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مانشيني مرشح لخلافة كونتي
أفادت "تيليجراف" بأن توتنهام يضع مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني كأبرز المرشحين لتدريبه حال قرر أنطونيو كونتي الرحيل.
وأضاف التقرير أن جراهام بوتر، مدرب برايتون، أيضاً من ضمن الأسماء المرشحة في ظل عدم وضوح مصير كونتي من الاستمرار.
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أليجري يطلب شكرينيار
فجرت "توتوسبورت" مفاجأة وقالت إن يوفنتوس مهتم بنجم إنتر ميلان شكرينيار بناء على طلب من مدربه ماسيمليانو أليجري.
وأضاف التقرير أن أليجري يعتبر المدافع السلوفاكي أفضل خليفة لجيورجيو كيليني، ولكن أوضحت أن الانتقال من إنتر ليوفنتوس صعب وليس مستحيل بسبب صعوبة بيع الأول لاعبه للثاني.