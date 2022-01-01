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أخبار الانتقالات | برشلونة مُصر على ليفاندوفسكي، وظهور بدلاء هالاند

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 26 أبريل لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
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Lewandowski Haaland
Goal

دورتموند يحدد بدلاء هالاند

2022-04-26T09:37:02.829Z

أكدت تقارير صحفية أن نادي بوروسيا دورتموند قد حدد بدلاء لاعبه الحالي إرلينج هالاند في سوق الانتقالات بالفعل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد"، والتي أكدت أن آدم هلوجيك لاعب سبارتا براجا ضمن هؤلاء المرشحين لخلافته.

صراع إنجليزي على نجم أياكس

2022-04-26T09:36:49.649Z

بعد أن أكدت تقارير عديدة عن وجود شبه اتفاق بين برشلونة واللاعب، أكدت تقارير أخرى اليوم على اهتمام أندية إنجليزية بأنتوني جناح أياكس.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي إكرم كونور والذي أكد أن تشيلسي ومانشستر يونايتد يريدان ضمه لصفوفهما.

سيرجي روبرتو يقترب من التمديد لبرشلونة

2022-04-26T09:36:31.016Z

أوضحت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب سيرجي روبرتو قد اقترب من تمديد تعاقده رفقة برشلونة في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن التمديد سيكون لمدة 12 شهرًا للحفاظ عليه في الموسم المقبل.

بوجبا يغادر مجموعة "واتساب" مانشستر يونايتد ويخبر زملائه بالرحيل!

2022-04-26T09:36:09.386Z

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد قد غادر مجموعة الـ "واتساب" الخاصة بنجوم الشياطين الحمر.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور"، والتي أكدت أن اللاعب قد أخبر زملائه أنه سيرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم.

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ديبالا في محادثات مع إنتر

2022-04-26T09:35:52.295Z

أكدت تقارير صحفية أن نادي إنتر قد قابل أحد ممثلي الأرجنتيني باولو ديبالا الأسبوع الماضي لمناقشة عملية انتقال محتملة لصفوفهم.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "90min" ,الذي أكد أن عدة أندية إنجليزية أيضًا مهتمة باللاعب كمانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام.

برشلونة لا يزال يعمل على صفقة ليفاندوفسكي

2022-04-26T09:35:42.829Z

بحسب ما أكد الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو فنادي برشلونة لم يفقد الأمل في الحصول على خدمات البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ولن يتخذ النادي الخطوة الأولى، حيث ينتظر مناقشة وكيل ليفاندوفسكي مع إدارة بايرن حول عقده، في ظل وجود رغبة من ليفاندوفسكي نفسه باللعب لبرشلونة.