أخبار الانتقالات | بايرن يهاجم برشلونة ومطالب تين هاج لمانشستر

قالت "لاجازيتا" إن سمير هاندانوفيتش غير رأيه وقريب من التمديد مع إنتر حتى 2024، وأنه سيكون ممهداً لأندري أونانا ليتولى مركزه مستقبلاً في عرين النيراتزوري.

وفي المقابل، قالت "كورييري" إن إيفان بيريشيتش هو الآخر قريب من مد عقده المنتهي كذلك بنهاية الموسم مع إنتر، وسيستمر مع الفريق بعد التوصل لاتفاق مع الإدارة.