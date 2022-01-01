أخبار الانتقالات | بايرن يهاجم برشلونة ومطالب تين هاج لمانشستر

بيريشيتش وهاندانوفيتش يقتربان من التجديد
قالت "لاجازيتا" إن سمير هاندانوفيتش غير رأيه وقريب من التمديد مع إنتر حتى 2024، وأنه سيكون ممهداً لأندري أونانا ليتولى مركزه مستقبلاً في عرين النيراتزوري.
وفي المقابل، قالت "كورييري" إن إيفان بيريشيتش هو الآخر قريب من مد عقده المنتهي كذلك بنهاية الموسم مع إنتر، وسيستمر مع الفريق بعد التوصل لاتفاق مع الإدارة.
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ساسوولو يسوق نجومه
تحدث المدير الرياضي لساسوولو جيوفاني كارنيفالي عن ارتباط لاعبيه الكبار بعدة أندية كبرى في إيطاليا وأوروبا، ورحب ببيعهم في حال وصول عروض مناسبة.
وفتح حديثه بمناقشة جيانلوكا سكاماكا وقال إن المهاجم سأل عنه إنتر وعدة أندية في البريميرلييج، كما رشح قائده دومينيكو بيراردي لميلان، كما أوضح أن حامد تراوري مطلوب في إنجلترا ونابولي، ويوفنتوس كان قريباً من الدولي الإيطالي جياكومو راسبادوري.
تين هاج يطالب مانشستر بالتحكم الكامل
أوضح "فابريزيو رومانو" أن إريك تين هاج وضع قائمة من الطلبات لمانشستر يونايتد من أجل الموافقة على تدريب الفريق الموسم القادم.
وطلب الهولندي الذي قالت "ESPN" إن على وشك قيادة يونايتد التحكم الكامل في سياسات الفريق فيما يخص التعاقدات وتجديد العقود، وأن يكون رأيه ضرورياً في كل القرارات التي تخص الفريق الأول.