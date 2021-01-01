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أخبار الانتقالات | بايرن يخطف هدف ليفربول وحارس برشلونة الجديد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 25 ديسمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Julian Nagelsmann FC Bayern 17122021
Getty

دي يونج قريب من مغادرة برشلونة

2021-12-25T08:45:48.526Z

ذكرت تقارير بأن لوك دي يونج قد يغادر برشلونة في يناير إلى قادش بعد الاتفاق بين الناديين وفريق الهولندي الأصلي إشبيلية. طالع هنا

"سبورت" أوضحت أن الصفقة متوقفة على موافقة اللاعب الذي يفضل الانتقال لفريق أكثر تنافسية وليس اللعب مع فريق ينافس لتفادي الهبوط.

فرانكفورت يتحرك نحو هدف ميلان

2021-12-25T08:35:33.960Z

أوضحت تقارير ألمانية وإيطالية أن لاعب نانت كولو مواني أصبح قريباً من الانضمام إلى آينتراخت فرانكفورت.

المهاجم الشاب بحسب "لاجازيتا" قد عُرض على ميلان أيضاً، وينتهي عقده بحلول نهاية الموسم.

تعطل في مفاوضات كيسييه

2021-12-25T08:35:32.577Z

أوضحت "كورييري" أن مفاوضات ميلان لتمديد عقد فرانك كيسييه متعطلة بسبب مطالب اللاعب المادية.

وقالت "ميدياست" إن ميلان يخطط لضم السويدي ماتياس سفانبرج كبديل في حال رحل اللاعب الإيفواري.

صراع على ضم فارس

2021-12-25T08:35:31.303Z

أوضح "إف سي إنتر نيوز" أن محمد فارس، الظهير الأيسر لجنوى، سيغادر فريقه يناير الجاري.

ويحظى الجزائري باهتمام من إنتر ونابولي وساسوولو بحسب التقرير، إذ يلعب مُعاراً من لاتسيو ولكن خرج من حسابات ناديه الحالي جنوى.

برشلونة يخطط لضم حارس جديد

2021-12-25T08:35:30.413Z

التفاصيل هنا

بايرن يخطف رافينيا من ليفربول

2021-12-25T08:35:28.796Z

ذكرت "TNT" البرازيلية أن بايرن ميونخ حسم صفقة ضم رافينيا، نجم ليدز، مقابل 50 مليون يورو في ميركاتو يناير.

الجناح البرازيلي هدف لليفربول منذ عدة أشهر بحسب التقارير، ولكن بايرن ضمه على عهدة التقرير تعويضاً لكينجسلي كومان الذي لم يمدد عقده المنتهي بنهاية الموسم.