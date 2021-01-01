أخبار الانتقالات | بايرن يخطف هدف ليفربول وحارس برشلونة الجديد

دي يونج قريب من مغادرة برشلونة
ذكرت تقارير بأن لوك دي يونج قد يغادر برشلونة في يناير إلى قادش بعد الاتفاق بين الناديين وفريق الهولندي الأصلي إشبيلية. طالع هنا
"سبورت" أوضحت أن الصفقة متوقفة على موافقة اللاعب الذي يفضل الانتقال لفريق أكثر تنافسية وليس اللعب مع فريق ينافس لتفادي الهبوط.
فرانكفورت يتحرك نحو هدف ميلان
أوضحت تقارير ألمانية وإيطالية أن لاعب نانت كولو مواني أصبح قريباً من الانضمام إلى آينتراخت فرانكفورت.
المهاجم الشاب بحسب "لاجازيتا" قد عُرض على ميلان أيضاً، وينتهي عقده بحلول نهاية الموسم.
تعطل في مفاوضات كيسييه
أوضحت "كورييري" أن مفاوضات ميلان لتمديد عقد فرانك كيسييه متعطلة بسبب مطالب اللاعب المادية.
وقالت "ميدياست" إن ميلان يخطط لضم السويدي ماتياس سفانبرج كبديل في حال رحل اللاعب الإيفواري.
صراع على ضم فارس
أوضح "إف سي إنتر نيوز" أن محمد فارس، الظهير الأيسر لجنوى، سيغادر فريقه يناير الجاري.
ويحظى الجزائري باهتمام من إنتر ونابولي وساسوولو بحسب التقرير، إذ يلعب مُعاراً من لاتسيو ولكن خرج من حسابات ناديه الحالي جنوى.
برشلونة يخطط لضم حارس جديد
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بايرن يخطف رافينيا من ليفربول
ذكرت "TNT" البرازيلية أن بايرن ميونخ حسم صفقة ضم رافينيا، نجم ليدز، مقابل 50 مليون يورو في ميركاتو يناير.
الجناح البرازيلي هدف لليفربول منذ عدة أشهر بحسب التقارير، ولكن بايرن ضمه على عهدة التقرير تعويضاً لكينجسلي كومان الذي لم يمدد عقده المنتهي بنهاية الموسم.