أخبار الانتقالات | بايرن يخطف هدف ليفربول وحارس برشلونة الجديد

ذكرت "TNT" البرازيلية أن بايرن ميونخ حسم صفقة ضم رافينيا، نجم ليدز، مقابل 50 مليون يورو في ميركاتو يناير.

الجناح البرازيلي هدف لليفربول منذ عدة أشهر بحسب التقارير، ولكن بايرن ضمه على عهدة التقرير تعويضاً لكينجسلي كومان الذي لم يمدد عقده المنتهي بنهاية الموسم.