مدونة حية

أخبار الانتقالات | باريس يقترب من حرمان ريال مدريد من تشواميني، وبرشلونة يحدد سعر ديباي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 25 مايو لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

محدث
التعليقات (0)
Memphis Depay Barcelona 2022
Getty Images

باريس سان جيرمان يطارد صفقة ريال مدريد المتوقعة

2022-05-25T20:35:58.000Z

علم جول أن باريس سان جيرمان يرغب في إتمام التعاقد مع أوريلين تشواميني من موناكو الفرنسي رغم رغبة ريال مدريد في ضمه.

وكان موناكو قد أصر على مبلغ 85 مليون يورو لأجل اللاعب وهو ما قد لا يدفعه النادي الملكي.

ويحاول باريس المنافسة على اللاعب وإفساد وصول اللاعب إلى ريال مدريد.

عودة إنزاجي

2022-05-25T10:34:11.398Z

يستمر نادي أودينيزي الإيطالي في محاولاته للتعاقد مع مدرب جديد من أجل قيادة الفريق بداية من الموسم القادم.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" إن فيليبو إنزاجي نجم ميلان السابق، يعتبر من أقرب المرشحين، ليعود مرة أخرى للتدريب بعد رحيله عن بريشيا في مارس الماضي.

سعر ديباي

2022-05-25T10:33:25.151Z

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ممفيس ديباي مهاجم برشلونة يستعد للرحيل عن الفريق الكتالوني في الصيف.

وأشارت إلى أن النادي يريد بيعه بحوالي 20 مليون يورو، لتوفير الأموال للتعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

رحيل نيمار

2022-05-25T10:31:45.953Z

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن استعداد باريس سان جيرمان للتخلي عن المهاجم البرازيلي نيمار هذا الصيف.

وأوضحت أن اللاعب لا يفضل الرحيل، لكنه قد يغادر النادي في حالة وصول العرض المناسب.

هدف تين هاج

2022-05-25T10:29:13.890Z

قال الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" إن مانشستر يونايتد دخل في مفاوضات جدية للتعاقد مع يوريين تيمبر مدافع أياكس أمستردام.

ويأتي ذلك وفقًا لرغبة المدرب الجديد إريك تين هاج، الذي يستهدف كذلك المدافع الإسباني باو توريس مدافع فياريال.

ميزانية كونتي

2022-05-25T10:27:11.425Z

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، عن ميزانية ضخمة من أجل دعم مدربه أنطونيو كونتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال النادي اللندني عن وصول المبلغ إلى 150 مليون جنيه استرليني، لمساعدة الإيطالي بعد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

تجديد النني

2022-05-25T10:26:18.267Z

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم، الأربعاء، عن تجديد عقد لاعبه المصري محمد النني لمدة موسم واحد.

وكان عقد النني ينتهي مع المدفعجية في 30 يونيو القادم، وسط تكهنات حول الخطوة القادمة له، سواء بالرحيل أو البقاء.

المزيد من التفاصيل

ضربة لنيوكاسل

2022-05-25T10:25:24.180Z

يستعد نادي أستون فيلا لتوجيه ضربة إلى نظيره نيوكاسل يونايتد، بخصوص التعاقد مع دييجو كارلوس مدافع إشبيلية.

وقال موقع "The Athletic" الإنجليزي إن ستيفن جيرارد يعتبر كارلوس من أهم العناصر التي يستهدفها لتدعيم فريقه للموسم القادم.

وفي حالة إتمام الصفقة، سيضيع بذلك اللاعب على نيوكاسل الذي حاول أكثر من مرة التعاقد معه.