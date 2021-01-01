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أخبار الانتقالات | إيسكو إلى تركيا ومانشستر يونايتد يطمح في أفضلية هالاند

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 28 نوفمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا.

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Carlo Ancelotti Isco Real Madrid
Getty Images

رانجنيك المفتاح لانضمام هالاند إلى مانشستر

2021-11-28T07:56:21.481Z

يأمل مانشستر يونايتد بحسب "ميرور" أن يكون تعيين رالف رانجنيك مدرباً للفريق فرصتهم لضم إرلينج هالاند الصيف المقبل من بوروسيا دورتموند.

وكان رانجنيك وراء انضمام المهاجم النرويجي لصفوف لايبزيج في 2019، مما قد يسهل فرص انضمامه للشياطين الحمر.

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2021-11-28T07:56:20.664Z

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2021-11-28T07:56:20.099Z

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2021-11-28T07:56:19.220Z

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إيسكو مطلوب في تركيا

2021-11-28T07:56:17.860Z

أوضح "فيكاخيس" أن صانع ألعاب ريال مدريد مطلوب في صفوف فنربخشه التركي.

ولا يحصل الإسباني على الفرص بشكل أساسي مع ريال مدريد بالوقت الراهن، وتشير التقارير إلى إمكانية رحيله في يناير.