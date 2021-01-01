أخبار الانتقالات | إيسكو إلى تركيا ومانشستر يونايتد يطمح في أفضلية هالاند

يأمل مانشستر يونايتد بحسب "ميرور" أن يكون تعيين رالف رانجنيك مدرباً للفريق فرصتهم لضم إرلينج هالاند الصيف المقبل من بوروسيا دورتموند.

وكان رانجنيك وراء انضمام المهاجم النرويجي لصفوف لايبزيج في 2019، مما قد يسهل فرص انضمامه للشياطين الحمر.