أخبار الانتقالات | انفراجة ديمبيلي ورحيل رافينيا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 24 ديسمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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