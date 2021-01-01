أخبار الانتقالات | انفراجة ديمبيلي ورحيل رافينيا

صراع على كامارا
2021-12-24T07:38:24.446Z
بحسب "ESPN"، تتصارع عدة أندية أوروبية كبرى على خدمات بوبكر كامارا، لاعب مارسيليا.
متوسط الميدان ينتهي عقده مع فريقه بحلول نهاية الموسم ولن يجدد حتى الآن، مما يدفع ناديه للتفكير ببيعه والاستفادة بحسب التقرير.
إنتر يجدد عقد دي ماركو
2021-12-24T07:36:04.356Z
أعلن إنتر رسمياً عن تمديد عقد لاعبه فيديريكو دي ماركو مساء الخميس.
الإيطالي الشاب أمضى على عقد جديد يمتد حتى 2026 مع النادي الذي تربى بين جدرانه.
ديمبيلي يختار البقاء مع برشلونة
2021-12-24T07:34:09.424Z
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ماشاريبوف على وشك الرحيل
2021-12-24T07:34:08.424Z
التفاصيل هنا
مزراوي في حيرة بسبب برشلونة
2021-12-24T07:34:06.948Z
التفاصيل هنا
رافينيا إلى سوسييداد
2021-12-24T07:33:02.154Z
ذكر "نيكولا شيرا" أن لاعب باريس سان جيرمان رافينيا في طريقه للمغادرة خلال ميركاتو يناير.
وأوضح شيرا أن البرازيلي سيعود لليجا من جديد، وسيكون الأمر عبر بوابة ريال سوسييداد.