أخبار الانتقالات | انسحاب ريال مدريد وصدمة برشلونة في هالاند

وسط الأنباء حول رغبة مانشستر يونايتد وسيتي في التعاقد مع باو توريس مدافع فياريال، يبدو أن طرف آخر سيخطف الصفقة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن توتنهام قد يكون هو النادي الأقرب للتعاقد مع اللاعب في الصيف، ويطمح في حسم الأمور في أقرب فرصة ممكنة.