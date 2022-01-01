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أخبار الانتقالات | إنتر يؤكد الاهتمام بديبالا وآرسنال يضغط لضم ميلو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 20 يناير لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وباقي الفرق الكبرى في أوروبا.

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Paulo Dybala Arthur Melo
Getty

ليون يفكر في مصطفى محمد

2022-01-20T08:28:21.910Z

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تعقد في صفقة ميكايل والهلال

2022-01-20T08:25:45.068Z

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الهلال يحسم موقف كويلار

2022-01-20T08:25:44.221Z

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صفقة تبادلية ضخمة تنقل بانيجا إلى الهلال

2022-01-20T08:25:42.766Z

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آرسنال يضغط لضم ميلو

2022-01-20T08:24:34.128Z

ذكر "فابريزيو رومانو" أن آرسنال مستمر بالضغط من أجل الحصول على أرتور ميلو من يوفنتوس بيناير الجاري.

وقال الصحفي الإيطالي إن المدفعجية يعرضون استعارة حتى نهاية الموسم، ولكن يوفنتوس يريد إعارة لمدة 18 شهراً.

ماروتا يؤكد اهتمام إنتر بديبالا

2022-01-20T08:22:55.566Z

أكد مدير القطاع الرياضي في إنتر بيبي ماروتا مع "ميدياست" أن إنتر مهتم بموقف باولو ديبالا كعديد الأندية الكبرى في ظل عدم تجديد عقده مع يوفنتوس.

كما أوضح ماروتا قبيل لقاء فريقه مع إمبولي بكأس إيطاليا أن النيراتزوري في السباق من أجل مواهب ساسوولو دافيدي فراتيزي، جيانلوكا سكاماكا، وجياكومو راسبادوري.