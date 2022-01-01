أخبار الانتقالات | إنتر يؤكد الاهتمام بديبالا وآرسنال يضغط لضم ميلو

أكد مدير القطاع الرياضي في إنتر بيبي ماروتا مع "ميدياست" أن إنتر مهتم بموقف باولو ديبالا كعديد الأندية الكبرى في ظل عدم تجديد عقده مع يوفنتوس.

كما أوضح ماروتا قبيل لقاء فريقه مع إمبولي بكأس إيطاليا أن النيراتزوري في السباق من أجل مواهب ساسوولو دافيدي فراتيزي، جيانلوكا سكاماكا، وجياكومو راسبادوري.