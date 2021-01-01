أخبار الانتقالات | إقالة سولشاير أصبحت وشيكة

قالت "ديلي ميل" إن مانشستر يونايتد أصبح عازماً على إقالة مدربه أولي جونار سولشاير.

تراجع النتائج بشكل كبير، بالإضافة لحالة عدم الرضا في صفوف اللاعبين ستعجل برحيل المدرب النرويجي خلال التوقف الدولي.