أخبار الانتقالات | إقالة سولشاير أصبحت وشيكة

استمرار أزمة سعود مع الاتحاد
2021-11-08T07:43:43.000Z
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كوادرادو يجدد مع يوفنتوس
2021-11-08T07:43:41.000Z
بحسب "كالتشيو ميركاتو"، يتجه يوفنتوس لحسم تجديد نجمه الكولومبي خوان كوادرادو.
وينتهي عقد اللاعب الجناح بحلول نهاية الموسم الجاري، ولكن يوفنتوس سيمدد عقده لعامين مقبلين بحسب التقرير.
صراع على مولينا
2021-11-08T07:40:02.000Z
ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن أتلتيكو مدريد وإنتر مهتمان بالدولي الأرجنتيني ناهويل مولينا.
الظهير الأيمن لأودينيزي يتألق منذ الموسم الماضي وقد يكون محط صراع بين الفريقين بالميركاتو.
إقالة وشيكة لسولشاير
2021-11-08T07:31:08.000Z
قالت "ديلي ميل" إن مانشستر يونايتد أصبح عازماً على إقالة مدربه أولي جونار سولشاير.
تراجع النتائج بشكل كبير، بالإضافة لحالة عدم الرضا في صفوف اللاعبين ستعجل برحيل المدرب النرويجي خلال التوقف الدولي.