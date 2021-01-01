أخبار الانتقالات | محرز يقترب من مغادرة مانشستر سيتي، وجيرارد يعود للدوري الإنجليزي

كشفت صحيفة "إكسبريس" أنّ إيدي هاو، مدرب نيوكاسل الجديد، سوف يحاول التعاقد مع كيران تريبيير من أتلتيكو مدريد.

وأشارت إلى أنّ خبرة اللاعب مع توتنهام سوف تساعد نيوكاسل للتقدم للأمام في المشروع الجديد.