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أخبار الانتقالات | محرز يقترب من مغادرة مانشستر سيتي، وجيرارد يعود للدوري الإنجليزي

محدث
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Riyad Mahrez Man City 2021-22
Getty Images

رياض محرز قد يغادر في يناير

2021-11-10T19:50:39.000Z

أكدت "فوت ميركاتو" أنّ رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، خارج حسابات بيب جوارديولا وسوف يرحل في يناير.

وأوضحت أنّ برشلونة لن يستطيع التعاقد معه وبالتالي قد يكون خياره المقبل في باريس سان جيرمان.

باريس سان جيرمان يرغب في استعادة مهاجمه

2021-11-10T19:36:30.000Z

بحسب "بيلد" فإنّ باريس سان جيرمان يرغب في استعادة مهاجمه كريستوفر نكونكو من لايبزيج الألماني.

ويرى النادي الفرنسي أنّ اللاعب مناسب لخلافة ماورو إيكاردي الذي يقترب من الرحيل.

ستيفن جيرارد يقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي

2021-11-10T18:45:02.000Z

وصل ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول، إلى لندن مساء اليوم، الأربعاء، ليؤكد الشائعات التي أثيرت حوله.

وبحسب "ديلي ميل" فإنّ مدرب رينجرز سوف يقود أستون فيلا

إنتر يقترب من ضم أونانا

2021-11-10T09:11:22.000Z

آرسنال لن يحاول التعاقد مع فلاهوفيتش

2021-11-10T07:50:17.000Z

علم "جول" أنّ آرسنال لا يفكر في الدخول في سباق لأجل التعاقد مع هداف فيورنتينا دوسان فلاهوفيتش.

ورغم أنّ أرتيتا يبحث عن مهاجم في الانتقالات لكن الصربي خارج حساباته

هاو يحاول جلب نجم أتلتيكو مدريد

2021-11-10T07:48:38.000Z

كشفت صحيفة "إكسبريس" أنّ إيدي هاو، مدرب نيوكاسل الجديد، سوف يحاول التعاقد مع كيران تريبيير من أتلتيكو مدريد.

وأشارت إلى أنّ خبرة اللاعب مع توتنهام سوف تساعد نيوكاسل للتقدم للأمام في المشروع الجديد.

وست هام يحبط المهتمين بضم رايس

2021-11-10T07:46:43.000Z

أكدت صحيفة "ذا صن" أنّ وست هام لن يوافق على رحيل ديكلان رايس في يناير.

وأوضحت أنّ اللاعب جزء رئيسي من مشروع الفريق ولن يرحل في منتصف الموسم

لاعبو مانشستر يونايتد يتحالفون ضد سولشاير

2021-11-10T07:46:17.000Z

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنّ غرفة ملابس مانشستر يونايتد ترفض استمرار سولشاير مدربًا للفريق.

وأوضحت أنّ النجوم يرغبون في التغيير لأجل تصحيح الأوضاع قبل نهاية الموسم