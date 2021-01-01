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أخبار الانتقالات | إفلاس برشلونة وريال يتحرك لنجم ريفر بليت

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 18 نوفمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا.

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Carlo Ancelotti
Getty Images

باريس يتحرك لخطف جوهرة برشلونة

2021-11-18T07:16:42.987Z

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ريال مدريد يطارد ألفاريز

2021-11-18T07:16:42.203Z

ذكرت "ماركا" أن ريال مدريد يكثف من جهوده لحسم سباق التعاقد مع هداف ريفر بليت جوريان ألفاريز.

المهاجم الشاب مطمع لعدة فرق بأوروبا، ولكن بحسب عمدة مدينته الأرجنتينية أنه سبق له التدرب في أكاديمية ريال مدريد بصغره، وهو ما قد يحسم الأمر للبلانكوس.

اجتماع بين إنتر وبروزوفيتش

2021-11-18T07:16:41.282Z

ذكرت عدة مصادر بإيطاليا أن الاجتماع بين وكلاء مارسيلو بروزوفيتش وإنتر قد حدث الأربعاء.

وكانت الجلسة دون عرض أي تفاصيل مالية، ولكن لتأكيد نوايا الطرفين على تمديد العقد، بحسب الصحفي فابريزيو بياسين.

جالاجر يعود لتشيلسي

2021-11-18T07:16:40.336Z

أوضحت "ديلي ميل" أن كونور جالاجر سيعود لصفوف تشيلسي في الموسم المقبل.

متوسط الميدان الشاب يتألق في إعارته الحالية مع كريستال بالاس، مما يشجع ناديه على إعادته.

إشبيلية لا يستبعد بيع كوندي

2021-11-18T07:16:39.586Z

أكد جوزيه كاسترو، رئيس إشبيلية، في تصريحات نقلتها "موندو" أن جول كوندي لم يتلق أي عروض جديدة.

وقال الرئيس إن في حال وصول عروض أثناء ميركاتو يناير القادم، سيتم دراستها قبل البت في أمرها فنياً ومادياً.

إفلاس برشلونة يهدد ميركاتو يناير

2021-11-18T07:16:37.941Z

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