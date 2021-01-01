أخبار الانتقالات | إفلاس برشلونة وريال يتحرك لنجم ريفر بليت

أكد جوزيه كاسترو، رئيس إشبيلية، في تصريحات نقلتها "موندو" أن جول كوندي لم يتلق أي عروض جديدة.

وقال الرئيس إن في حال وصول عروض أثناء ميركاتو يناير القادم، سيتم دراستها قبل البت في أمرها فنياً ومادياً.