أخبار الانتقالات | اجتماع رونالدو الحاسم ومبابي قد يجدد مع باريس

مبابي قد يجدد مع باريس
قالت "لو باريسيان" إن كيليان مبابي لم يوقع أي عقود مبدئية مع ريال مدريد حتى الآن.
وأضاف التقرير أن هناك احتمالية بعد لأن يجدد النجم الفرنسي عقده مع ناديه الحالي بي إس جي، وكل الاحتمالات قائمة بعد.
آرسنال يبحث عن متوسط ميدان
أفاد "فابريزيو رومانو" بأن آرسنال يبحث عن متوسط ميدان خلال انتقالات يناير الجارية.
وأضاف التقرير أن برونو جيماريش، لاعب ليون، تم ربطه بالمدفعجية، ولكن ارتفاع قيمته لقرابة 45 مليون يورو تصعب الصفقة.
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رونالدو يجتمع مع مينديش لحسم مستقبله
ذكرت "صن" أن كريستيانو رونالدو عقد اجتماعاً مع جورجي مينديش وكيله من أجل مناقشة مستقبله في ظل تردي الأوضاع في مانشستر يونايتد.
النجم البرتغالي ليس راضياً عن الوضع الحالي وقد يختار المغادرة نهاية الموسم بحسب التقرير إذا استمر عدم الاستقرار.