أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يحل فريق الزمالك ضيفًا على اتحاد طنجة المغربى، على ملعب “طنجة” في إطار ذهاب دور الـ32 مكرر لبطولة الكونفدرالية،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.