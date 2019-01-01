2019-01-13T01:16:19Z
على الجانب الآخر، يشارك اتحاد طنجة في الكونفدرالية بعد إقصائه من مسابقة دوري أبطال إفريقيا بالخسارة من شبيبة الساورة الجزائري (2-1) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ32
2019-01-13T01:16:07Z
يدخل الزمالك المباراة سعياً وراء حسم بطاقة التأهل لدور المجموعات، وتحقيق نتيجة إيجابية بمباراة الذهاب لتسهيل المهمة خلال مواجهة الإياب والتي ستقام على ملعب برج العرب
2019-01-13T01:15:53Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يحل فريق الزمالك ضيفًا على اتحاد طنجة المغربى، على ملعب “طنجة” في إطار ذهاب دور الـ32 مكرر لبطولة الكونفدرالية،ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.