يبدأ المدرب ماركو سيلفا بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

جوردان بيكفورد / جونجي كيني / مايكل كين / كيرت زوما / لوكاس دين / أندري جوميس / إدريسا جاي / توم ديفيس / ثيو والكوت / دومينيك كلافيرت / برنارد دوارتي

🔵 | Here it is, Blues, your team to face @ManCity!



5⃣ changes.

↩ @LucasDigne returns.

💙 Captain Davies.



Up the Toffees!