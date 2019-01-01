وصف الهدف

25’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من رياض محرز من الجهة اليمنى ثم يمررها على حدود المنطقة إلى كيفين دي بروين الذي أرسلها عرضية متقنة تلقاها البرازيلي برأسية قوية فى المرمي