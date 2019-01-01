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إيفرتون × مانشسترسيتي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة منشسترسيتي ضد إيفرتون في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020

محدث
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Getty Images

2019-09-28T17:01:03Z

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التقدم للسيتي بهدف دون رد

2019-09-28T17:00:37Z

29’ محاولات من لاعبي إيفرتون للبحث عن هدف التعادل لكن دون خطورة على المرمي 

2019-09-28T16:59:15Z

28’ محاولة المرور من الجهة اليمنى عن طريق ريتشارليسون لكن تدخل الدفاع وابعدها إلى رمية تماس

2019-09-28T16:58:36Z

27’ تمريرة رائعة من رحيم ستيرلينج فى إتجاه رياض محرز على الجهة اليمنى تلقاها الجزائري بتسديدة قوية لكن امسكها الحارس بثبات 

2019-09-28T16:55:43Z

26’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق جيلفي سيجوردسون لكن أمسكها الحارس إيدرسون مورايش بثبات 

جابرييل جيسوس يسجل الهدف الأول للسيتي

2019-09-28T16:54:38Z

وصف الهدف

25’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من رياض محرز من الجهة اليمنى ثم يمررها على حدود المنطقة إلى كيفين دي بروين الذي أرسلها عرضية متقنة تلقاها البرازيلي برأسية قوية فى المرمي 

2019-09-28T16:54:09Z

24’ جووووووووووووووووووووووووووووووول،،،،،، الهدف الأول للسيتي عن طريق جابرييل جيسوس

2019-09-28T16:52:11Z

23’ إنطلاقة من كفين دي بروين من الجهة اليمنى ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن تدخل الدفاع واستخلصها من امامه

2019-09-28T16:51:11Z

22’ تمريرة طولية فى إتجاه دومينيك كلافيرت لكن الحكم يشير بوجود تسلل

2019-09-28T16:50:35Z

21’ رمية تماس تنفذ بتمريرة لداخل المنطقة تلقاها جوندوجان برأسية قوية لكنها مرت اعلى المرمي 

2019-09-28T16:50:15Z

18’ محاولة المرور من رياض محرز من الجهة اليمنى لكن تدخل ييري مينا وابعدها إلى رمية تماس

2019-09-28T16:48:55Z

17’ سيطرة تامة على مجريات اللقاء من جانب لاعبي السيتي ومحاولات للبحث عن هدف التقدم

2019-09-28T16:47:14Z

16’ تمريرة رائعة من دي بروين فى إتجاه رحيم الذي توغل بها لداخل المنطقة وسددها فى المرمي لكن ابعدها ييري مينا من على خط المرمي 

2019-09-28T16:45:36Z

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

2019-09-28T16:44:25Z

14’’ تمريرة أمامية من نيكولاس أوتاميندي فى إتجاه رحيم ستيرلينج على الجهة اليسري لكنها قوية للغاية تحولت إلى رمية تماس

2019-09-28T16:43:54Z

13’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من ريتشارليسون لكنها مرت اعلى المرمي بقليل 

2019-09-28T16:42:57Z

12’ خطأ لإيفرتون من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي من فيرنانديو على دومينيك كلافيرت 

2019-09-28T16:42:33Z

11’ ضغط قوي من لاعبي السيتي على دفاعات إيفرتون لمحاولة البحث عن هدف التقدم

محاولة هجومية خطيرة للسيتي

2019-09-28T16:41:19Z

10’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق رياض محرز ابعدها الدفاع لترتد إلى رياض الذي مررها عرضية ارضية تلقاها جوندوجان بتسديدة قوية لكنها تصطدم فى القائم الأعلي 

2019-09-28T16:40:11Z

9’ محاولة التوغل من رحيم ستيرلينج من الجهة اليسري لكن استخلصها من امامه المدافع مايكل كين

2019-09-28T16:39:33Z

8 محاولة التوغل من الجهة اليمنى عن طريق مورجان شنايدرلين لكن تدخل الدفاع وابعدها من امامه

2019-09-28T16:38:10Z

7’ عرضية من كيفين دي بروين من الجهة اليمنى لكنها تصطدم فى الدفاع وتمر بدون خطورة 

2019-09-28T16:37:28Z

6’ إستئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي السيتي فى منتصف الميدان 

تبديل أول فى صفوف إيفرتون

2019-09-28T16:35:51Z

5’ دخول أليكس إيوبي وخروج ثيو والكوت للإصابة 

2019-09-28T16:32:47Z

3’ توقف اللقاء لسقوط ثيو والكوت بعد إصطدام الكرة فى وجه  ودخول الطاقم الطبي لتلقيه العلاج

2019-09-28T16:31:08Z

2’ تسديدة قوية من رياض محرز من على حدود المنطقة لكن تصدي لها الحارس جوردان بيكفورد بنجاح

التشكيل الرسمي لمانشسترسيتي

2019-09-28T16:21:14Z

يبدأ المدرب جورديولا بطريقة )4/3/3) وتضم كلً من

إيديرسون مورايش / كايل وولكر / نيكولاس اوتاميندي / فيرناندينيو / أوليكساندر زينتشينكو / رودريجو هيرنانديز / إيلكايي جوندوجان / رياض محرز / كيفين دي بروين / رحيم ستيرلينج / جابرييل جيسوس

البدلاء / كلوديو برافو / بنجامين ميندي / ديفيد سيلفا / جواو كانسيلو / بيرناردو سيلفا / سيرخيو اجويرو / فيليب فودين 

التشكيل الرسمي لإيفرتون

2019-09-28T16:19:36Z

يبدأ المدرب ماركو سيلفا بطريقة (4/2/3/19 وتضم كلً من

جوردان بيكفورد / شايموس كوليمان / مايكل كين / ييري مينا / لوكاس دين / موجان شنايدرلين / فابيان ديلف / ثيو والكوت / جيلفي سيجوردسون / ريتشارليسون / دومينيك كلافيرت 

جوناس لوسل / دجيبريل سيدييه / سينك توسون / أليكس إيوبي / توم ديفيس / مايسون هولجايت / مويس كين 

2019-09-28T00:38:59Z

يبحث التوفيز في هذا اللقاء عن الفوز لتعزيز موقفه فى ترتيب الدورى بعد 6 مباريات حقق فيها ٧ نقاطٍ فقط، ليتواجد في المركز الـ14، ولكن سيكون وصيف جدول الترتيب عائق له، حيث أنه يسعى لاستغلال أي تعثر قد يحدث للمتصدر ليفربول والاقتراب منه.

2019-09-28T00:38:48Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.... حيث يواجه السيتي نظيره إيفرتون فى الجولة السابعة من منافسات البريميرليج 2019-20، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.