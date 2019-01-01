التبديل الأول في صفوف منتخب عمان
الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني
شاهد ركلة الجزاء المحتسبة للمنتخب الإيراني
عمان ولعنة ضربات الجزاء..#beINAFC pic.twitter.com/UuIjAyL5x9— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٠ يناير ٢٠١٩
⏱ HALF-TIME | 🇮🇷 IR Iran 2-0 Oman 🇴🇲— #AsianCup2019 (@afcasiancup) ٢٠ يناير ٢٠١٩
A penalty save and two first-half goal ensures an even more exciting second half! #AsianCup2019 pic.twitter.com/kvBwW1tezv
أوووووووووووووووه،،،،، تسديدة صاااروخة من محسن صالح
شاهد ركلة الجزاء المهدرة للمنتخب العماني
أحمد مباراك كانو
القائد أحمد مبارك "كانو" يهدر فرصة التقدم لرجال السلطنة..#beINAFC pic.twitter.com/Jurygsxu2x— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٠ يناير ٢٠١٩
شاهد ركلة الجزاء الاولي المحتسبة للمنتخب العماني
ضربة جزاء في الدقيقة الأولى للمنتخب العماني..#beINAFC pic.twitter.com/QCLNvSFtsV— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٠ يناير ٢٠١٩
أشكان ديجاجاه بعزز النتيجة بهدف ثاني من علامة الجزاء
أشكان ديجاجاه41’ الهدف جاء بعد تنفيذ ركلة الجزاء من أشكان ديجاجاه بتسديدة قوية فى منتصف المرمي تسكن الشباك بنجاح
GOAL ⚽️! 41' Ashkan Dejagah adds to @TeamMelliIran's lead from the penalty spot!— #AsianCup2019 (@afcasiancup) ٢٠ يناير ٢٠١٩
🇮🇷 IR Iran 2-0 Oman 🇴🇲 pic.twitter.com/1NkFW9yXCM
شاهد هدف منتخب إيران الاول
على رضا جهانبخش
هدف ⚽️ علي رضا جهانبخش يفتتح التسجيل لصالح المنتخب الإيراني بعد خطأ قاتل من الدفاع العماني!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٠ يناير ٢٠١٩
عمان 0 إيران 1#beINAFC pic.twitter.com/X4hFBEVXJj
على رضا جهانبخش بفتتح التسجيل للمنتخب الإيراني
على رضا جهانبخش33’ الهدف جاء بعد خطأ من المدافع محمد صالح المسلمي بعد تمريرة طولية فى إستلام الكرة ليتدخل معه ويستخلصها من على حدود المنطقة على رضا جهانبخش ويسددها على يمين الحارس فايز الرشيدي
Alireza Jahanbakhsh with the opener for Iran. His first in the #AsianCup2019 campaign! pic.twitter.com/RhgzZBwEwl— #AsianCup2019 (@afcasiancup) ٢٠ يناير ٢٠١٩
هجمة خطيرة للمنتخب الإيراني
بطاقة صفراء من نصيب مجيد حسيني
أووووووووووووووووووه،،،، أحمد مبارك يهدر ركلة الجزاء
ركلة جزااااااااااااااااااء للمنتخب العماني
بداية المباراة
⏱ بداية المباراة— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ٢٠ يناير ٢٠١٩
🇮🇷 #إيران 🆚 #عمان 🇴🇲
#كأس_آسيا2019 🏆#إيران_عمان pic.twitter.com/JwG3dlIvWJ
إحما\ات لاعبي الفريقين فى ملعب محمد بن زايد
الإحمائات بدأت في استاد محمد بن زايد 🏟️#كأس_آسيا2019 #إيران_عمانpic.twitter.com/9B7DkQpsUj— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) ٢٠ يناير ٢٠١٩
تشكيل منتخب عمان الرسمي لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/3/3) وتضم كلامن
فايز الرشيدي / سعد سهيل / خالد ناصر البريكي / محمد صالح المسلمي / على سليمان البوسعيدي / صلاح اليحيائي / أحمد مبارك كانو / حارب السعدي / جميل سليم اليحمدي / محسن صلاح الغساني / رائد إبراهيم صالح
البدلاء / ياسين الشيادي / خالد خليفة الهاجري / محمد الرواحي / محمود المشيفري / محسن جوهر الخالدي / عمار الرشيدي / على هلال الجابري / محمد خصيب الحوسني / أحمد فرج الرواحي / معتز صالح عبدربه / محمد البلوشي
تشكيل منتخب إيران لمباراة اليوم
يبدأ بطريقة (4/4/2) وتضم كلامن
على رضا بيرانوند / رامين رضائيان / مرتضي بورعلي كنجي / مجيد حسيني / ميلاد محمدي / مهدي طارمي / أشكان ديجاجاه / أوميد إبراهيمي / على رضا جهانبخش / وحيد أميري / سردان أزمون
البدلاء / بيمان منتظري / محمد حسين كنعاني / مسعود شجاعي / وريا غفوري / روزبه شيشيمي / مهدي ترابي / أحمد نورالله / إحسان حاجي / سامان قدوس / أمير عبد زاده / كريم أنصاري بيام نبازماند