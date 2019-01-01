تشكيل اليابان
الساموراي كامل العدد من أجل مهمة العبور
يبدأ المدرب هاجيمي مورياسو بطريقة (4-4-2)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (شويتشي جوندا / يوتو ناجاتومو ، مايا يوشيدا ، تاكيهيرو تومياسو ، هيروكي ساكاي / جينكي هاراجوتشي ، واتارو إيندو ، جاكو شيباساكي ، ريتسو دوان / تاكومي مينامينو ، يويا أوساكو).
1⃣1⃣📋🇯🇵#آسيا_مع_جول#كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/FgnNzSo8oq— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 28, 2019
بدلاء الساموراي: (ماساكي هيجاشيجوتشي ، جينتا ميورا ، شو ساساكي ، تاكاشي إينوي ، كويا كيتاجاوا ، يوشينوري موتو ، جونيا إيتو ، تسوكاسا شيوتاني ، تومواكي ماكينو ، دانييل شميدت).
تشكيل إيران
مهدي تاريمي يغيب بسبب الإيقاف، وجاهانبخش يعوضه
يبدأ المدرب كارلوس كيروش بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (علي رضا بيرانفاند / رامين رضائيان ، مرتضى بورعلي كنجي ، حسين كناني ، ميلاد محمدي / أوميد إبراهيمي ، إحسان حاج صافي / علي رضا جاهانبخش ، أشكان ديجاكاه ، وحيد أميري / ساردار أزمون).
1⃣1⃣📋🇮🇷#آسيا_مع_جول #كأس_آسيا2019 pic.twitter.com/604TcOpids— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 28, 2019
بدلاء أسود فارس: (فوريا غفوري ، روزبيه جشمي ، أحمد نور الله ، مسعود شجاعي ، كريم أنصاري فرد ، أمير عابدزاده، سامان قدوس ، بيجمان منتظري ، مهدي ترابي ، ماجد حسيني ، بايام نيازماند).
1- وصل منتخب إيران إلى نصف نهائي كأس آسيا لأول مرة له منذ 2004، لكنه فشل في تجاوز هذه المرحلة في كل من آخر 5 أنصاف نهائي وصل إليها – خرج من 3 منها بركلات الترجيح. عقدة.— OptaArabi (@OptaArabi) January 28, 2019
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منتخب إيران حافظ على نظافة شباكه طوال #كأس_آسيا2019 ولم يستقبل أي هدف خلال الخمس مباريات الماضية.. إذا لم تسجل اليابان هدف في شباكهم، ستحقق رقمًا قياسيًا بعدم استقبال أهداف خلال أول 6 مباريات في البطولة منذ بداية الكأس الآسيوية. pic.twitter.com/UAxSvUCNyP
يستضيف اللقاء استاد هزاع بن زايد الخاص بنادي العين، والصافرة للحكم كريس بيث.
وقعت اليابان في المجموعة السادسة والأخيرة في كأس آسيا 2019 رفقة أوزبكستان وعمان وتركمانستان، ونجحت في الحصول على العلامة الكاملة 9 نقاطٍ من 3 انتصاراتٍ وتأهلوا للدور الثاني، والذي قابلت فيه السعودية القوية والفتية بشبانها وتخطتها بهدفٍ نظيف، وفي ربع النهائي أسقط الساموراي فيتنام بهدفٍ نظيفٍ أيضاً وضعهم في مواجهة إيران في نصف النهائي.
أوقعت قرعة دور مجموعات البطولة الأهم في القارة الصفراء أسود فارس في المجموعة الرابعة رفقة العراق وفيتنام واليمن، ونجحوا في تصدرها والتأهل على حساب الرفقاء بعد جمع 7 نقاطٍ من انتصارين وتعادل مع أسود الرافدين، ثم قابلوا عمان في دور الـ16 وانتصروا عليها بهدفين نظيفين، وفي ربع النهائي كانوا على موعد مع مواجهة صعبة ضد الصين حولوها لمباراة في المتناول والتهموا التنين بالثلاثة.
أعزائي المتابعين.. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لأولى مباريات نصف نهائي كأس أمم آسيا 2019، والتي تجمع بين إيران واليابان على استاد هزاع بن زايد بإمارة العين، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان.. نتمنى لكم متابعةً ممتعة.