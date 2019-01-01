الساموراي كامل العدد من أجل مهمة العبور

يبدأ المدرب هاجيمي مورياسو بطريقة (4-4-2)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (شويتشي جوندا / يوتو ناجاتومو ، مايا يوشيدا ، تاكيهيرو تومياسو ، هيروكي ساكاي / جينكي هاراجوتشي ، واتارو إيندو ، جاكو شيباساكي ، ريتسو دوان / تاكومي مينامينو ، يويا أوساكو).

بدلاء الساموراي: (ماساكي هيجاشيجوتشي ، جينتا ميورا ، شو ساساكي ، تاكاشي إينوي ، كويا كيتاجاوا ، يوشينوري موتو ، جونيا إيتو ، تسوكاسا شيوتاني ، تومواكي ماكينو ، دانييل شميدت).