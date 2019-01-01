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إيران × اليابان | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظةً بلحظة كافة أحداث مباراة إيران ضد اليابان في نصف نهائي كأس أمم آسيا 2019

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©Getty Images

تشكيل اليابان

2019-01-28T13:45:30Z

الساموراي كامل العدد من أجل مهمة العبور

يبدأ المدرب هاجيمي مورياسو بطريقة (4-4-2)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (شويتشي جوندا / يوتو ناجاتومو ، مايا يوشيدا ، تاكيهيرو تومياسو ، هيروكي ساكاي / جينكي هاراجوتشي ، واتارو إيندو ، جاكو شيباساكي ، ريتسو دوان / تاكومي مينامينو ، يويا أوساكو).

بدلاء الساموراي: (ماساكي هيجاشيجوتشي ، جينتا ميورا ، شو ساساكي ، تاكاشي إينوي ، كويا كيتاجاوا ، يوشينوري موتو ، جونيا إيتو ، تسوكاسا شيوتاني ، تومواكي ماكينو ، دانييل شميدت).

تشكيل إيران

2019-01-28T13:42:58Z

مهدي تاريمي يغيب بسبب الإيقاف، وجاهانبخش يعوضه

يبدأ المدرب كارلوس كيروش بطريقة (4-2-3-1)، وبتشكيلة من اللاعبين تضم: (علي رضا بيرانفاند / رامين رضائيان ، مرتضى بورعلي كنجي ، حسين كناني ، ميلاد محمدي / أوميد إبراهيمي ، إحسان حاج صافي / علي رضا جاهانبخش ، أشكان ديجاكاه ، وحيد أميري / ساردار أزمون).

بدلاء أسود فارس: (فوريا غفوري ، روزبيه جشمي ، أحمد نور الله ، مسعود شجاعي ، كريم أنصاري فرد ، أمير عابدزاده، سامان قدوس ، بيجمان منتظري ، مهدي ترابي ، ماجد حسيني ، بايام نيازماند).

2019-01-28T12:59:33Z

2019-01-28T12:56:41Z

2019-01-28T12:55:38Z

يستضيف اللقاء استاد هزاع بن زايد الخاص بنادي العين، والصافرة للحكم كريس بيث.

2019-01-28T12:55:33Z

وقعت اليابان في المجموعة السادسة والأخيرة في كأس آسيا 2019 رفقة أوزبكستان وعمان وتركمانستان، ونجحت في الحصول على العلامة الكاملة 9 نقاطٍ من 3 انتصاراتٍ وتأهلوا للدور الثاني، والذي قابلت فيه السعودية القوية والفتية بشبانها وتخطتها بهدفٍ نظيف، وفي ربع النهائي أسقط الساموراي فيتنام بهدفٍ نظيفٍ أيضاً وضعهم في مواجهة إيران في نصف النهائي.

2019-01-28T12:55:29Z

أوقعت قرعة دور مجموعات البطولة الأهم في القارة الصفراء أسود فارس في المجموعة الرابعة رفقة العراق وفيتنام واليمن، ونجحوا في تصدرها والتأهل على حساب الرفقاء بعد جمع 7 نقاطٍ من انتصارين وتعادل مع أسود الرافدين، ثم قابلوا عمان في دور الـ16 وانتصروا عليها بهدفين نظيفين، وفي ربع النهائي كانوا على موعد مع مواجهة صعبة ضد الصين حولوها لمباراة في المتناول والتهموا التنين بالثلاثة.

2019-01-28T12:55:22Z

أعزائي المتابعين.. أهلاً ومرحباً بكم في التغطية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لأولى مباريات نصف نهائي كأس أمم آسيا 2019، والتي تجمع بين إيران واليابان على استاد هزاع بن زايد بإمارة العين، ويصحبكم في هذه التغطية أحمد رضوان.. نتمنى لكم متابعةً ممتعة.