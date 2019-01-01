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إيبار × برشلونة | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرة ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة برشلونة وإيبار، في إطار منافسات الجولة 38 من الدوري الإٍسباني 2018-2019

محدث
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Getty Images

2019-05-18T18:35:55Z

يأتي فريق إيبار في المركز الثاني عشر في ترتيب اللاليجا برصيد 46 نقطة، خلف ديبور تيفو ألافيس الذي يحتل المركز العاشر برصيد 47 نقطة، وكانت آخر مبارياته في الدوري الإٍسباني ضد فريق فياريال، وخسروا اللقاء بهدف دون رد، فبعد أن خاض الفريق 37 مباراة في اللاليجا، استطاع تحقيق الانتصار في 11 مباراة، وتعادل في 13، وخسر مثلهما.

2019-05-18T18:35:47Z

يدخل برشلونة المباراة وهو قادم من فوز أمام خيتافي بهدفين دون رد، وذلك في الجولة 37 من الدوري الإسباني، وكان قد حسم البلوجرانا لقب اللاليجا للمرة الثانية على التوالى والـ26 فى تاريخه، ويمتلك الفريق 86 نقطة، وبفارق 11نقطة عن أتلتيكو مدريد صاحب الوصافة، فحتى الآن استطاع الفريق الكتالوني أن يحقق 26 انتصار، وتعادل في 8 مباريات، وتلقى ثلاث هزائم.   

2019-05-18T18:35:31Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يحل برشلونة  ضيفًا على إيبار في الملعب البلدي إبوروا، وذلك في إطار منافسات الجولة 38 من الدوري الإسباني 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.