أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على إيبار على ملعب بلدية ايبوروا، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني 2019-20، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.