2019-02-04T16:52:42Z
يدخل المارد الأحمر اللقاء منتشياً بفوزه منذ أيام على سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة، في دوري أبطال إفريقيا، بينما على المستوي المحلي يحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري، برصيد 33 نقطة من 16 مباراة فقط، فيما يأتي إنبي في المركز الـ 14 بـرصيد 21 نقطة
2019-02-04T16:52:30Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوووووووول....حيث يستضيف فريق إنبي نظيره النادي الأهلي، على ملعب “بترو سبورت” المؤجلة من الجولة 13 في الدوري المصري الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.