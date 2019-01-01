إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم
2019-01-27T19:14:16Z
يبدأ المدرب سانتياجو سولاري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من
تيبو كورتوا / دانييل كاربخال / رافائيل فاران / سيرخيو راموس / سيرخيو ريجيلون / لوكا مودريتش / كاسيميرو / توني كروس / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيما / فينيسيوس جونيور
📝 تشكيلة ريال مدريد أمام @RCDEspanyol!#هلا_مدريد | #RMLiga pic.twitter.com/V5WxWHfQhH— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) January 27, 2019
إليكم تشكيل إسبانيول لمباراة اليوم
2019-01-27T19:11:57Z
يبدأ المدرب روبي بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من
دييجو لوبيز / شافي لوبيز / لويس لوبير مارمول / ماريو هيرموسو / ديداك فيلا / ليو باتيستاو / مارك روكا / سرخي داردير / أليكس لوبيز / سيرخيو جارسيا / لورخا إيجليسياس
11 de Rubi 💪💙#RCDE | #Volem | #EspanyoldeBarcelona | #EspanyolRealMadrid pic.twitter.com/PrBmSQ555y— RCD Espanyol (@RCDEspanyol) January 27, 2019
2019-01-27T19:07:46Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوول....حيث لقاء يجمع بين إسبانيول وريال مدريد على ملعب كورنيلا البرات في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.