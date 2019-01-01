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إسبانيول × ريال مدريد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة إسبانيول ضد ريال مدريد في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني 2018-19

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إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم

2019-01-27T19:14:16Z

يبدأ المدرب سانتياجو سولاري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

تيبو كورتوا / دانييل كاربخال / رافائيل فاران / سيرخيو راموس / سيرخيو ريجيلون / لوكا مودريتش / كاسيميرو / توني كروس / لوكاس فاسكيز / كريم بنزيما / فينيسيوس جونيور

 

إليكم تشكيل إسبانيول لمباراة اليوم

2019-01-27T19:11:57Z

يبدأ المدرب روبي بطريقة 4/4/2 وتضم كلًا من

دييجو لوبيز / شافي لوبيز / لويس لوبير مارمول / ماريو هيرموسو / ديداك فيلا / ليو باتيستاو / مارك روكا / سرخي داردير / أليكس لوبيز / سيرخيو جارسيا / لورخا إيجليسياس

 

2019-01-27T19:07:46Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جوول....حيث لقاء يجمع بين إسبانيول وريال مدريد على ملعب كورنيلا البرات في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.