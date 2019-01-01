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أياكس × ريال مدريد | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة أياكس ضد ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2018-19

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شاهد

2019-02-13T21:54:42Z

90+2’كرة بينية عن طريق ديفيد نيريس وضعت كاسبر دولبرج منفردًا بالمرمى ثم إستقبل الكرة وسددها قوية بيسراه تصدى لها كورتوا ببراعة

 

2019-02-13T21:53:45Z

90+1’يارباااااااااااااااااااااااااااااه، ماذا أهدت ياكاسبر

2019-02-13T21:52:19Z

90’حكم المباراة دامير سكومينا أضاف ثلاث دقائق كوقت محتسب بدل من الضائع

بطاقة صفراء

2019-02-13T21:51:50Z

89’خطأ لصالح كاسبر دولبرج في منتصف الميدان بعد تدخل من سيرخيو راموس 

2019-02-13T21:50:35Z

88’إعتراضات من لاعبي أياكس على حكم المباراة ومطالبة بوجود مخالفة قبل إحراز الهدف على اللاعب لوكاس فاسكيز، لكن حكم المباراة يقول لاشيء ويحتسب الهدف

ماركو أسينسيو يضع ريال مدريد في المقدمة ويسجل الثاني

2019-02-13T21:48:10Z

في وقت قاتل

87’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق دانيل كاربخال إلى داخل المنطقة سددها ماركو أسينسيو من لمسة واحدة بيسراه سكنت الشباك

 

2019-02-13T21:46:45Z

86’ديفيد نيريس أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل المنطقة إرتقى لها كاسبر دولبرج وحولها برأسية مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-13T21:46:25Z

85’خمس دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

2019-02-13T21:45:44Z

84’حكم زياش حاول الانطلاق من الجانب الأيمن، لكن انقضاض أكثر من رائع من لوكاس فاسكيز الذي افتك الكرة ببراعة

2019-02-13T21:44:41Z

83’تمريرة بينية عن طريق تاديتش في إتجاه تاجليافيكو المنطلق في الجانب الأيسر، لكن طالت عليه وتحولت إلى ركلة مرمى

بطاقة صفراء

2019-02-13T21:43:59Z

82’خطأ لصالح ديفيد نيريس بعد تدخل من لوكاس فاسكيز في منتصف الميدان 

2019-02-13T21:43:16Z

81’حكيم زياش أرسل كرة بينية في إتجاه نيريس المنطلق داخل المنطقة، لكن إختل توازنه وسقط على أرضية الملعب ثم افتك الكرة راموس بدون أي مخالفة

2019-02-13T21:42:53Z

80’عشر دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

2019-02-13T21:42:11Z

79’لوكا مودريتش أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعت أياكس

شاهد

2019-02-13T21:40:19Z

77’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق سيرجيو ريجيلون إلى حدود المنطقة في إتجاه ماركو أسينسيو الذي سدد كرة قوية من لمسة واحدة مرت بجوار القائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

 

2019-02-13T21:39:17Z

76’حكيم زياش أرسل كرة بينية في إتجاه ديفيد نيريس المنطلق على حدود المنطقة، لكن الحكم المساعد يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-02-13T21:38:04Z

75’ربع ساعة متبقية على نهاية المباراة ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

حكيم زياش يعدل النتيجة لأياكس

2019-02-13T21:35:55Z

بتصويبة من داخل المنطقة

74’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق ديفيد نيريس إلى داخل المنطقة في إتجاه حكمي زياش المتمركز داخل المنطقة الذي سدد كرة زاحفة قوية سكنت الشباك بنجاح

 

2019-02-13T21:34:37Z

72’بينية عن طريق حكيم زياش من على حدود المنطقة في إتجاه كاسبر دولبرج الذي سدد كرة قوية من لمسة واحدة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-13T21:32:52Z

70’كرة ثابتة نفذها حكيم زياش قوية مباشرةً على المرمى وصلت إلى أحضان الحارس تيبو كورتوا

2019-02-13T21:32:31Z

68’خطأ لصالح حكيم زياش من على حدود المنطقة بعد تدخل من سيرجيو ريجيلون 

2019-02-13T21:28:25Z

67’كرة ثابتة نفذها شون مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات ريال مدريد إلى خارج المنطقة

2019-02-13T21:27:16Z

66’خطأ لصالح حكيم زياش في الجانب الأيمن بالقرب من المنطقة بعد تدخل من فينيسيوس جونيور

2019-02-13T21:25:52Z

65’فرينكي دي يونج مرر كرة بينية في إتجاه ديفيد نيرس المنطلق على حدود المنطقة طالت عليه ووصلت إلى الحارس تيبو كورتوا

2019-02-13T21:25:14Z

64’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي أياكس في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الميرينجي وإحراز هدف التعديل

2019-02-13T21:24:13Z

63’خطأ لصالح نصير مزراوي في منتصف الميدان بعد تدخل من فينيسيوس جونيور

كريم بنزيمه يفتتح التسجيل لريال مدريد

2019-02-13T21:20:08Z

بتصويبة قوية من داخل المنطقة

61’الهدف جاء بعد انطلاقة من الجانب الأيسر عن طريق فينيسيوس جونيرو ثم توغل إلى داخل المنطقة ومرر كرة في المساحة الخالية لكريم بنزيما الذي سدد كرة قوية في الزاوية التسعين سكنت الشباك

 

2019-02-13T21:19:53Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلي قائم بين الفريقين

2019-02-13T21:18:48Z

59’خطأ لصالح نصير مزراوي بعد تدخل من فينيسيوس جونيور في منتصف الميدان في الجانب الأيمن

2019-02-13T21:17:22Z

58’تمريرة بينية عن طريق حكيم زياش في إتجاه المنطلق سريعًا إلى داخل المنطقة ديفيد نيرس، لكن إبعاد رائع من ناتشو

2019-02-13T21:16:05Z

57’كرات متبادلة بين أقدام لاعبي أياكس في منتصف الميدان بحثًا عن الوصول لمرمى الحارس تيبو كورتوا وإحراز أول الأهداف

2019-02-13T21:15:28Z

56’حكيم زياش أرسل كرة بينية مرفوعة إلى داخل المنطقة في إتجاه تاديتش، لكن أبعدت الكرة بمقصية رائعة من راموس 

2019-02-13T21:15:11Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين 

بطاقة صفراء

2019-02-13T21:14:16Z

53’خطأ لصالح جاريث بيل بعد تدخل من حكيم زياش في منتصف الميدان 

2019-02-13T21:13:20Z

52’تمريرة بينية عن طريق فان دي بيك وضعت ديفيد نيرس منفردًا بالمرمى ثم إستقبل الكرة وسددها قوية زاحفة تصدى لها كورتوا ببراعة وحولها إلى ركنية

2019-02-13T21:12:47Z

51’جاريث بيل أرسل كرة عرضية أرضية إلى داخل المنطقة سددها كريم بنزيمة قوية تصدىلها الحارس أنديه أونانا ببراعة

2019-02-13T21:11:10Z

50’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-13T21:10:28Z

49’جاريث بيل أرسل كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن أبعدت الكرة من نصير مزراوي 

2019-02-13T21:08:15Z

48’نصير مزراوي أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-02-13T21:08:01Z

47’البداية مع أصحاب الأرض وتمريرات متبادلة  في منتصف الميدان

2019-02-13T21:07:42Z

46’انطلاق الشوط الثاني

2019-02-13T20:50:11Z

45+1’كرة ثابتة نفذها شون مقوسة إلى داخل المنطقة أبعدت من تيبو كورتوا إلى خارج المنطقة

2019-02-13T20:49:31Z

45’خطأ لصالح تاجليافيكو في الجانب الأيسر بالقرب من منطقة الجزاء بعد تدخل دانيل كاربخال

2019-02-13T20:48:23Z

44’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي أياكس في منتصف الميدان لمحاولة إختراق دفاعات ريال مدريد

2019-02-13T20:46:34Z

43’خطأ لصالح شون في منتصف الميدان بعد تدخل من كاسميرو

2019-02-13T20:45:13Z

42’دوسان تاديتش انطلق من الجانب الأيسر ثم توغل إلى داخل المنطقة وراوغ دفاعات الميرينجي ثم سدد كرة قوية مرت بجوار القثائم الأيمن وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-02-13T20:44:51Z

41’تمريرة بينية  مباغتة عن طريق فرينكي دي يونج من على حدود المنطقة وسط غفلة من دفاعت الميرينجي وضعت الدولي المغربي حكيم زياش الذي إستقبل الكرة وسددها قوية تصدى لها ببراعة كورتوا وأبعدها إلى ركنية

هدف ملغي لأياكس بداعي التسلل

2019-02-13T20:44:00Z

بقرار من حكم المباراة دامير سكومينا

40’بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو حكم المباراة دامير سكومينا أشار إلى وجود حالة تسلل على المهاجم دوسان تاديتش في اللقطة الماضية بإعتباره مشتركًا في اللعب

2019-02-13T20:38:26Z

39’اووووووووووووووووووووووه.....حكم المباراة دامير سكومينا ألغى الهدف 

2019-02-13T20:36:40Z

38’حكم المباراة يوقف اللعب ويذهب لتقنية الفيديو للتأكد من وجود تسلل أم لا

نيكولاس تاجليافيكو يفتتح التسجيل لأياكس

2019-02-13T20:36:07Z

برأسية من داخل المنطقة

37’الهدف جاء بعد ركنية نفذت عن طريق فرينكي دي يونج مقوسة إلى داخل المنطقة إرتقى لها تاديتش وحولها برأسية قوية تصدى لها كورتوا، ثم عادت أمام المدافع الأيسر نيكولاس تاجليافيكو الذي حولها برأسية سكنت الشباك

 

2019-02-13T20:34:54Z

36’خطأ لصالح فينيسيوس جونيور بعد تدخل من نصير مزراوي في الجانب الأيسر بالقرب من المنطقة

2019-02-13T20:34:35Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-02-13T20:33:25Z

34’جاريث بيل سدد كرة قوية من مسافة بعيدة وصلت سهلة إلى أحضان اندريه أونانا

2019-02-13T20:32:10Z

33’تمريرة بينية عن طريق حكيم زياش في إتجاه تاديتش المنطلق في منتصف ميدان الميرينجي، لكن الحكم المساعد يشير إلى وجود حالة تسلل

2019-02-13T20:31:11Z

32’ديفيد نيرس انطلق من الجانب الأيسر ثم مرر كرة بينية في إتجاه تاديتش المنطلق إلى داخل المنطقة، لكن تمركز أكثر من رائع من القائد راموس الذي أبعد الكرة بدوره إلى منتصف الميدان

2019-02-13T20:29:32Z

31’فينيسيوس جونيور انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة عرضية بعيدة كل البعد عن الفرنسي كريم بنزيما وأبعدت من الدفاعات الهولندية

2019-02-13T20:28:49Z

30’تمريرة بينية عن طريق حكيم زياش وضعت تاديتش داخل المنطقة ثم إستقبل الكرة وسددها بيسراه صاروخية إصطدمت بالقائم الأيمن لتيبو كورتوا وتحولت إلى ركلة مرمى

 

2019-02-13T20:28:19Z

29’ياربااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه، القائم الأيمن يتصدى لتصويبة تاديتش

2019-02-13T20:27:22Z

28’نصير مزراوي انطلق سريعًا من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية أبعدت من الدولي الإسباني راموس

2019-02-13T20:26:42Z

27’خطأ لصالح فينيسيوس جونيور بعد تخل من حكيم زياش في منتصف الميدان

2019-02-13T20:25:44Z

26’ضغط هولندي متواصل من لاعبي أياكس وأفضلية واضحة على أرضية ملعب يوهان كرويف

2019-02-13T20:25:09Z

25’حكم زياش أرسل كرة بينية في إتجاه دوسان تاديتش من على حدود المنطقة طالت عليه ووصلت إلى أحضان الحارس تيبو كورتوا

2019-02-13T20:23:53Z

24’تمريرة بينية عن طريق دالي بليند في إتجاه حكيم زياش المنطلق داخل المنطقة أبعدت من دفاعات ريال مدريد

2019-02-13T20:22:07Z

23’كاربخال أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة وصلت سهلة إلى أحضان الحارس أندريه أونانا

2019-02-13T20:21:41Z

22’خطأ لصالح ناتشو بعد تدخل من دوسان تاديتش في منتصف الميدان

2019-02-13T20:20:06Z

21’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي ريال مدريد في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات أياكس 

2019-02-13T20:18:06Z

20’تاجليافيكو أرسل كرة عرضية أرضية إلى داخل المنطقة من الجهة اليسرى لم تجد أقدام مهاجمي أياكس وأبعدت من دفاعات ريال مدريد

2019-02-13T20:17:21Z

19’ركنية نُفذت عن طريق توني كروس مقوسة إلى داخل المنطقة إستقبلها جاريث بيل برأسية قوية وصلت إلى أحضان الحارس أندريه أونانا

شاهد

2019-02-13T20:15:40Z

18’فينيسيوس جونيور انطلق من الجانب الأيسر سريعًا ثم توغل إلى داخل المنطقة وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس أونانا ببراعة وحولها إلى ركنية

 

2019-02-13T20:14:46Z

17’خطأ لصالح سيرخيو راموس بعد تدخل من ديفيد نيرس في منتصف الميدان 

2019-02-13T20:14:18Z

16’كرة ثابتة نفذها شون قوية إصطدمت بدفاعات ريال مدريد وأبعدت من الدفاعت 

2019-02-13T20:14:04Z

15’ربع ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-13T20:13:42Z

13’خطأ لصالح حكيم زياش من على حدود المنطقة من مكان مميز بعد تدخل من ناتشو

2019-02-13T20:13:05Z

12’إستحواذ من الفريق الهولندي على مجريات اللقائء وتراعج تام من لاعبي ريال مدريد

2019-02-13T20:12:15Z

11’حكيم زياش أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر أبعدت من دفاعات ريال مدريد

2019-02-13T20:12:01Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

شاهد

2019-02-13T20:10:51Z

9’تصويبة قوية عن طريق نصير مزراوي من داخل المنطقة من الجانب الأيمن مرت بجوار القائم الأيسر وتحولت إلى ركلة مرمى

 

2019-02-13T20:09:58Z

8’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي أياكس في منتصف الميدان بحثًا عن إختراق دفاعات الملكي

2019-02-13T20:07:57Z

7’فرينكي دي يونج أرسل كرة بينية ساحرة في إتجاه المنطلق على حدود المنطقة تاديتش الذي إستقبل الكرة، لكن تدخل من كاسيميرو الذي افتك الكرة ببراعة

2019-02-13T20:05:34Z

6’إستحواذ من لاعبي أياكس حتى الآن على مجريات المباراة لمحاولة خطف هدف أول مبكر

2019-02-13T20:05:13Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-02-13T20:03:38Z

4’أول كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق حكيم زياش من الجانب الأيمن إلى داخل المنطقة أبعدت من دفاعات ريال مدريد

2019-02-13T20:03:13Z

3’البداية مع الضيوف وتمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي الميرينجي في منتصف الميدان

2019-02-13T20:02:48Z

2’أياكس بالزي الأحمر والأبيض على اليمين وريال مدريد بالزي الأسود البديل على اليسار

2019-02-13T19:25:58Z

المباراة تقام على أرضية ملعب يوهان كرويف، والصافرة للحكم السلوفيني دامير سكومينا

إليكم تشكيل ريال مدريد لمباراة اليوم

2019-02-13T19:25:03Z

يبدأ المدرب سانتياجو سولاري بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

تيبو كورتوا / دانيل كاربخال / سيرخيو راموس / ناتشو / سيرخيو ريجيلون / لوكا مودريتش / كاسيميرو / توني كروس / جاريث بيل / كريم بنزيمة / فينيسيوس جونيور

 

إليكم تشكيل أياكس لمباراة اليوم

2019-02-13T19:24:03Z

يبدأ المدرب اريك تين هج بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

​أندري أونانا / نصير مزراوي / ماتياس دي ليخت / دالي بليند / نيكولاس تاجليافيكو / فرينكي دي يونج / دوني ان دي / لاسا شوني / حكيم زياش / دوسان تاديتش / ديفيد نيرس

 

2019-02-13T19:23:57Z

حقق الميرينجي فوزًا مهمًا على حساب فريق أتلتيكو مدريد في ديربي قوي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء السبت على ملعب واندا ميتروبوليتانو، وبهذا الانتصار قفز الفريق للمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، فبعد أن خاض المكلي 23 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 14 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم.

2019-02-13T19:21:40Z

يأتي فريق أياكس في وصافة جدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 50 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن آيندهوفن الذي يتصدر الترتيب حاليًا، وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام فريق فينلو وحققوا الفوز بسداسية دون رد، فمنذ انطلاقة الموسم خاض الفريق 20 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في إثنين، وخسر مثلهم.

 

2019-02-13T19:14:41Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووول...حيث لقاء يجمع بين أياكس وريال مدريد على ملعب أمستردام أرينا، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال. 