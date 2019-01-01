2019-05-08T18:20:41Z
يقود اللقاء تحكيميًا الحكم الألماني فيليكس بريش
Getty Images
2019-05-08T18:20:19Z
حقق أياكس فوزًا صعبًا وغاليًا أمام مضيفه الفريق اللندني بهدف دون رد، في مباراة الذهاب في ملعب توتنهام الجديد، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، ليواصل سلسلة مفاجآته في تشامبيونزليج هذا الموسم بعد نجاحه فى إقصاء ريال مدريد حامل القب فى المواسم الثلاث الماضية من الدور 16 ، ثم واصل مشواره بالإطاحة بيوفنتوس الإيطالى، علي ملعبه وسط جماهيره، أما محليًا فيأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 80 نقطة، متساويًا مع بي إس في آيندهوفن بنفس الرصيد، فبعد مرور 32 جولة استطاع زملاء المحاربين تحقيق الفوز في 26 مباراة، وتعادلو في لقائين، وتلقوا الهزيمة في أربع مباريات.
2019-05-08T18:20:12Z
سيدخل توتنهام هذا اللقاء الصعب بكل قوة خاصةً بعد الأداء الغير المتوقع من السبيرز وخسارته على ملعبه أمام جماهيره من الفريق الهولندي في لقاء الذهاب، سيسعى الفريق اللندني لتفجير مفاجأة من العيار الثقيل وهي الفوز في هذه المواجهة على حساب أياكس في إمستردام للعبور إلى نهائي دوري الأبطال، أما في الدوري فيحتل الفريق المركز الثالث برصيد 70 نقطة، بعد 36 مباراة، حقق من خلالهم 23 انتصارات وتعادل في مباراة وتلقي الهزيمة في 12 مباراة
2019-05-08T18:19:24Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث لقاء يجمع بين أياكس وتوتنهام على ملعب يوهان كرويف، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-19، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال