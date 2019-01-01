مدونة حية

أوغندا × مصر | مباشر لحظة بلحظة

تلبع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة أوغندا ضد مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019

محدث
التعليقات()

تشكيل منتخب مصر

2019-06-30T18:18:42Z

يبدأ المدرب خافيير أجيري بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

محمد الشناوي / أحمد المحمدي / باهر المحمدي / أحمد حجازي / أيمن أشرف / محمد النني / نبيل دونجا / محمد صلاح / عبدالله السعيد / محمود حسن تريزيجيه / أحمد حسن كوكا

 

تشكيل منتخب أوغندا

2019-06-30T18:14:15Z

يبدأ المدرب سباستيان ديسابر بطريقة 4/5/1 وتضم كلًَا من

دينيس أونيانجو / جودفري والوسيمبي / حسن واسو / أوناي تيموثي / نيكو وادادا / إيمانويل أوكوي / آلان كيامبادي / خالد أوتشو / لومالا عبده / فاروقو ميا / ماك أزيرا / باتريك هنري / 

2019-06-30T17:09:29Z

يقود اللقاء تحكيميًا الحكم السنغالي ماجيت نداى

2019-06-30T17:08:43Z

استهل منتخب أوغندا مشواره في البطولة بفوز مهم على حساب منتخب الفهود بهدفين نظيفين، ثم تعادل إيجابيًا بهدف لمثله أمام منتخب زيمبابوي في ثاني جولات دور المجموعات، وضمن طيور الكاركي بنسبة كبيرة التأهل عن المجموعة الأولى إلى دور الـ16 من البطولة بعد أن حصدوا أربع نقاط من فوز وتعادل، وأصبح المنتخب لا يحتاج سوا التعادل فقط في هذا اللقاء ليضمن رسميًا الوصول إلى الدور القادم.

2019-06-30T17:08:35Z

تأهل الفراعنة رسميًا إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا بعد التغلب على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات، وحقق المنتخب المصري الفوز بهدف دون رد أمام منتخب المحاربون في مباراة الافتتاح، فبعد أن حقق الفريق انتصارين متتاليين استطاع أن يتربع على الصدارة برصيد ست نقاط، واذا أنهى منتخبنا الوطنى دور المجموعات متصدرًا للمجموعة الأولى سوف يواجه فى دور الـ16 أحد ثوالث المجموعة الثالثة أوالرابعة أوالخامسة.

2019-06-30T17:05:40Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول....حيث يستضيف استاد القاهرة الدولي لقاء يجمع بين المنتخب المصري ومنتخب أوغندا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال.