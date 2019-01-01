تأهل الفراعنة رسميًا إلى دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا بعد التغلب على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات، وحقق المنتخب المصري الفوز بهدف دون رد أمام منتخب المحاربون في مباراة الافتتاح، فبعد أن حقق الفريق انتصارين متتاليين استطاع أن يتربع على الصدارة برصيد ست نقاط، واذا أنهى منتخبنا الوطنى دور المجموعات متصدرًا للمجموعة الأولى سوف يواجه فى دور الـ16 أحد ثوالث المجموعة الثالثة أوالرابعة أوالخامسة.