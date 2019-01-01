شاهد الهدف الأول للمنتخب الأوزبكي
2019-01-09T15:24:56Z
عن طريق عادل احمدوف
الأوزبك يتقدمون بالهدف الأول من ركلة حرة مباشرة.— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 9, 2019
أوزبكستان 1 عمان 0#beINAFC pic.twitter.com/3O1qic8sMf
2019-01-09T15:24:24Z
90+3’نهاية المباراة
2019-01-09T15:23:26Z
90+2’ركنية نفذها أحمد مبارك مقوسة داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الأوزبكي
2019-01-09T15:22:50Z
90+1’كرة ثابتة نفذها محمد المسلمي قوية على المرمى تصدى لها الحارس نستروف ببراعة وأبعدت من الدفاعات إلى ركنية
اوووووووه...بطاقة حمراء من نصيب لاعب أوزبكستان
2019-01-09T15:21:39Z
90’خطأ لصالح محمد المسلمي بعد تدخل من إبغور كريمتس من على حدود المنطقة وبطاقة حمراء
إلدور شومورودوف يتقدم بالنتيجة لمنتخب أوزبكستان
2019-01-09T15:18:31Z
بتصويبة من داخل المنطقة88’الهدف جاء بعد انطلاقة من إلدور شومورودوف ثم توغل داخل المنطقة وسدجد كرة بيسراه قوية سكنت شباك الحارس فايز الرشيدي
2019-01-09T15:15:20Z
88’تصويبة عن طريق إبراهيم مبارك من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-01-09T15:13:14Z
87’محمد الغساني انطلق من الجانب الأيمن ثم توغل لداخل المنطقة وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس وأبعدت من الدفاعات خارج المنطقة
2019-01-09T15:11:56Z
86’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق علي سليمان لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الأوزبكي
2019-01-09T15:11:32Z
85’خمس دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التعادل الإيجابي مسيطر على أجواء ملعب الشارقة
2019-01-09T15:09:46Z
84’دوستونيك خامداموف سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-01-09T15:07:58Z
83’ركنية نفذها محسن جوهر مقوسة لداخل المنطقة استقبلها الغساني برأسية قوية مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى
2019-01-09T15:07:23Z
82’محسن جوهر أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الأوزبكي إلى ركنية
2019-01-09T15:06:28Z
81’تصويبة عن طرق خامداموف من داخل المنطقة قوية تصدى لها فايز الرشيدي ببراعة وأبعدت من الدفاعات
2019-01-09T15:06:08Z
80’عشر دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين
2019-01-09T15:05:18Z
79’أوليج زوتيف انطلق من الجانب الأيمن وأرسل كرة رعضية لداخل المنطقة، لكن تواجد أكثر من رائع من دفاعات المنتخب العماني
2019-01-09T15:04:13Z
78’تصويبة عن طريق محسن جوهر من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة بقليل وإلى ركلة مرمى
2019-01-09T15:03:30Z
77’بينية عن طريق حارب السعدي في اتجاه الغساني المنطلق خلف الدفاعات، لكن أبعدت من الدفاعات
2019-01-09T15:02:50Z
76’انطلاقة من الجانب الأيسر عن طريق علي سليمان ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-01-09T15:02:21Z
75’ربع ساعة متبقية من عمر المباراة ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين
محمد الغساني يعدل النتيجة للمنتخب العماني
2019-01-09T15:00:38Z
بعد تمريرة بينية أكثر من رائعة74’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق علي سليمان في اتجاه المنطلق داخل المنطقة محمد الغساني الذي استلم الكرة وسددها بهدوء بيسراه سكنت شباك الحارس نستروف
2019-01-09T14:59:54Z
73’خالد خليفة سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى
2019-01-09T14:59:06Z
72’تراعج تام من لاعبي المنتخب الأوزبكي وسط ضغط متواصل من لاعبي المنتخب العماني
2019-01-09T14:56:31Z
71’سعد سهيل أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل وصلت سهلة إلى أحضان الحارس نستروف
2019-01-09T14:56:04Z
70’تصويبة عن طريق خالد خليفة من خارج المنطقة تصدى لها الحارس نستروف ببراعة
2019-01-09T14:54:37Z
69’عرضية من الجهة اليسرى عن طريق أوتابيك شوكوروف لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-01-09T14:53:48Z
68’تصويبة عن طريق خامداموف من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-01-09T14:52:42Z
67’أحمد مبارك سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-01-09T14:51:31Z
66’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق محمد صالح لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-01-09T14:51:15Z
65’استئناف المباراة الآن
2019-01-09T14:51:06Z
64’دخول الطاقم الطبي لعلاجه
2019-01-09T14:50:08Z
63’سقوط الحارس إيجناتي نستروف بداعي الإصابة
2019-01-09T14:48:42Z
62’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق محمد صالح لداخل المنطقة سددها أحمد مبارك قوية اصطدمت بالدفاعات وتحولت خارج المنطقة
تبديل في صفوف المنتخب الأوزبكي
2019-01-09T14:47:43Z
61’خروج ساردور راشيدوف ودخول دوستونبيك خامداوف بدلًا منه
2019-01-09T14:47:09Z
60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لأوزبكستان بهدف دون رد
2019-01-09T14:44:39Z
58’خطأ لصالح أحمد مبارك بعد تدخل من أوتابيك شوكوروف من على حدود المنطقة
2019-01-09T14:42:51Z
57’أحمد مبارك أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات خارج المنطقة
2019-01-09T14:42:18Z
56’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب العماني وسط تراجع تام من لاعبي المنتخب الأوزبكي
2019-01-09T14:41:55Z
55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم للمنتخب الأوزبكي بهدف دون رد
2019-01-09T14:40:29Z
53’تصويبة عن طريق أحمد مبارك من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى
2019-01-09T14:39:36Z
52’سعد سهيل سدد كرة قوية من داخل المنطقة اصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى خارج المنطقة
2019-01-09T14:38:29Z
51’المنتخب العماني أكثر سيطر ة على مجريات الشوط الثاني على عكس أحداث الشوط الأول
2019-01-09T14:38:04Z
50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم للمنتخب الأوزبكي بهدف دون رد
2019-01-09T14:35:51Z
49’تصويبة عن طريق خالد خليفة من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-01-09T14:34:26Z
48’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق رائد إبراهيم إلى داخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-01-09T14:33:48Z
47’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب العماني في منتصف الميدان بحثًا عن ادراك هدف التعادل مبكرًا
2019-01-09T14:32:21Z
46’بداية الشوط الثاني
2019-01-09T14:18:32Z
45+1’نهاية الشوط الأول
2019-01-09T14:16:17Z
45’علي سليمان انطلق من الجانب الأيسر ثم توغل إلى داخل ثم أرسل عرضية اصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية
2019-01-09T14:14:49Z
44’راشيدوف سدد كرة قوية من خارج المنطقة علت عارضة الحارس فايز الرشيدي وتحولت إلى ركلة مرمى
2019-01-09T14:13:31Z
43’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أكمل شوراخيمدوف لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى خارج المنطقة
2019-01-09T14:12:35Z
42’خالد الهاجري سدد كرة بيسراه قوية من على حافة المنطقة مرت بمحازاة القائم الأيمن وإلى ركلة مرمى
2019-01-09T14:11:16Z
41’كرة عرضية من الجهة اليمنى عن طريق أوليج زوتيف لداخل المنطقة أبعدت من رائد إبراهيم برأسية إلى رمية جانبية
2019-01-09T14:10:51Z
40’خمس دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التقدم لأوزبكستان بهدف دون رد
2019-01-09T14:10:00Z
39’علي سليمان انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة رعضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الأوزبكي
2019-01-09T14:09:22Z
38’استحواذ من لاعبي المنتخب الأوزبكي على مجريات اللقاء في هذه الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول
2019-01-09T14:07:24Z
37’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أكمل شوارخميدوف لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب العماني
عادل احمدوف يفتتح التسجيل للمنتخب الأوزبكستاني
2019-01-09T14:06:12Z
من ركلة حرة36’الهدف جاء بعد ركلة حرة من على حدود المنطقة نفذها عادل احمدوف قوية أرضية زاحفة سكنت الشباك
2019-01-09T14:04:30Z
35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-09T14:03:24Z
33’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق خالد ناصر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الأوزبكي
2019-01-09T14:01:58Z
32’عادل أحمدوف أرسل بينية في اتجاه المنطلق داخل المنطقة جلال الدين أبعدت من أمامه من دفاعات المنتخب العماني
2019-01-09T14:00:31Z
31’تمريرات متبادلة بين لاعبي المنختب الأوزبكي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب العماني
2019-01-09T14:00:15Z
30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-09T13:58:37Z
28’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب العماني في منتصف الميدان بعد بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب الأوزبكي
2019-01-09T13:57:00Z
27’كرة عرضية من الجهة اليسرى عن طريق أكمل شوارخميدوف لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب العماني
2019-01-09T13:56:03Z
26’تصويبة عن طريق أحمد مبارك من على حافة المنطقة وصلت سهلة إلى الحارس تسروف
2019-01-09T13:54:21Z
25’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق محمد صالح لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الأوزبكي
2019-01-09T13:52:53Z
24’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق علي سليمان لداخل المنطقة، لكن حكم المباراة يحتسب خطأ عكسي لصالح المدافع إسماعيلوف
2019-01-09T13:52:10Z
23’أحمد مبارك حول كرة مقوسة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الحارس نستروف بقبضة اليد
2019-01-09T13:50:58Z
22’راشيدوف انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-01-09T13:50:12Z
21’عادل احمدوف أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-01-09T13:48:51Z
20’مازالت الكرة بحوزة لاعبي المنتخب العماني في منتصف الميدان وتمريرات قائمة
2019-01-09T13:48:34Z
19’ضغط عماني في هذه الدقائق بحثًا عن اداراك الهدف الأول في اللقاء
2019-01-09T13:47:57Z
18’ركنية نفذها حارب السعدي لداخل المنطقة استقبلها مبارك برأسية قوية تصدى لها الحارس وأبعدت من الدفاعات
2019-01-09T13:45:46Z
17’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق خالد ناصر لداخل المنطقة سددها أحمد مبارك من لمسة واحدة تصدى لها الحارس وتحول إلى ركنية
2019-01-09T13:44:47Z
16’تصويبة عن طريق رائد إبراهيم من على حافة المنطقة مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى
2019-01-09T13:44:21Z
15’ربع سساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء
2019-01-09T13:43:36Z
14’راشيدوف أرسل بينية لداخل المنطقة في اتجاه المنطلق داخل المنطقة احمدوف أبعدت من أمامه من دفاعات المنتخب العماني
2019-01-09T13:42:45Z
13’انحصار اللعب في منتصف الميدان والكرة بحوزة لاعبي المنتخب العماني في منتصف الميدان
2019-01-09T13:41:45Z
11’خالد ناصر أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الأوزبكي
2019-01-09T13:41:09Z
10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء
2019-01-09T13:40:38Z
9’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي المنتخب الأوزبكي في منتصف الميدان بحثصا عن الوصول لمرمى الحارس فايز الرشيدي
2019-01-09T13:38:56Z
8’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أوليج زوتيف إلى داخل المنطقة وصلت سهلة إلى الحارس فايز الرشيدي
2019-01-09T13:37:46Z
7’عرضية من الجانب الأيمن عن طريقخالد ناصر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الأوزبكي
2019-01-09T13:36:07Z
6’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أكمل شوارخيمدوف لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات
2019-01-09T13:35:54Z
5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين
2019-01-09T13:34:53Z
4’خطأ لصالح راشيدوف بعد تدخل من أحمد مبارك في منتصف الميدان
2019-01-09T13:33:09Z
3’بداية هادئة وتمريراتبين أقدام لاعبي المنتخب الأوزبكي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب العماني
2019-01-09T13:31:46Z
2’المنتخب العماني بالزي الأحمر على اليمين والمنتخب الأوزبكي بالزي الأبيض على اليسار
انطلاق المباراة الآن
2019-01-09T13:31:02Z
1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة
إليكم تشكيل عمان لمباراة اليوم
2019-01-09T13:06:57Z
يبدأ المدرب بيم فيربيك بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا منفايز الرشيدي / خالد ناصر / سعد سهيل / علي سليمان / محمد صالح / محسن جوهر / أحمد مبارك / حارب السعدي / خالد خليفة / رائد إبراهيم
إليكم تشكيل أوزبكستان لمباراة اليوم
2019-01-09T13:03:49Z
يبدأ المدرب هيكتو كوبر بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا منإيجانتي تنستروف / أوليج زوتيف / إيغور كريمتس / أنزور إسماعيلوف / أكمل شوارخميدوف / أوتابيك شوكوروف / جافوخير سيديكوف / عادل أحمدوف / جلال الدين ماشاريبوف / ساردور راشيدوف /
2019-01-09T13:00:16Z
أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.....حيث لقاء يجمع بين أوزبكستان وعمان على ملعب الشارقة في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس آسيا 2019، ويصحكبم في هذه التغطية، محمود جمال.