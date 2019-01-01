مدونة حية

أوزبكستان × عمان | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة أوزبكستان ضد عمان في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم آسيا 2019

محدث
التعليقات()

شاهد الهدف الأول للمنتخب الأوزبكي

2019-01-09T15:24:56Z

عن طريق عادل احمدوف

2019-01-09T15:24:24Z

90+3’نهاية المباراة

2019-01-09T15:23:26Z

90+2’ركنية نفذها أحمد مبارك مقوسة داخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الأوزبكي

2019-01-09T15:22:50Z

90+1’كرة ثابتة نفذها محمد المسلمي قوية على المرمى تصدى لها الحارس نستروف ببراعة وأبعدت من الدفاعات إلى ركنية

اوووووووه...بطاقة حمراء من نصيب لاعب أوزبكستان

2019-01-09T15:21:39Z

90’خطأ لصالح محمد المسلمي بعد تدخل من إبغور كريمتس من على حدود المنطقة وبطاقة حمراء

إلدور شومورودوف يتقدم بالنتيجة لمنتخب أوزبكستان

2019-01-09T15:18:31Z

بتصويبة من داخل المنطقة

88’الهدف جاء بعد انطلاقة من إلدور شومورودوف ثم توغل داخل المنطقة وسدجد كرة بيسراه قوية سكنت شباك الحارس فايز الرشيدي

2019-01-09T15:15:20Z

88’تصويبة عن طريق إبراهيم مبارك من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-09T15:13:14Z

87’محمد الغساني انطلق من الجانب الأيمن ثم توغل لداخل المنطقة وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس وأبعدت من الدفاعات خارج المنطقة

2019-01-09T15:11:56Z

86’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق علي سليمان لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الأوزبكي

2019-01-09T15:11:32Z

85’خمس دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التعادل الإيجابي مسيطر على أجواء ملعب الشارقة

2019-01-09T15:09:46Z

84’دوستونيك خامداموف سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت بعيدة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-09T15:07:58Z

83’ركنية  نفذها محسن جوهر مقوسة لداخل المنطقة استقبلها الغساني برأسية قوية مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2019-01-09T15:07:23Z

82’محسن جوهر أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الأوزبكي إلى ركنية

2019-01-09T15:06:28Z

81’تصويبة عن طرق خامداموف من داخل المنطقة قوية تصدى لها فايز الرشيدي ببراعة وأبعدت من الدفاعات

2019-01-09T15:06:08Z

80’عشر دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

2019-01-09T15:05:18Z

79’أوليج زوتيف انطلق من الجانب الأيمن وأرسل كرة رعضية لداخل المنطقة، لكن تواجد أكثر من رائع من دفاعات المنتخب العماني

2019-01-09T15:04:13Z

78’تصويبة عن طريق محسن جوهر من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة بقليل وإلى ركلة مرمى

2019-01-09T15:03:30Z

77’بينية عن طريق حارب السعدي في اتجاه الغساني المنطلق خلف الدفاعات، لكن أبعدت من الدفاعات

2019-01-09T15:02:50Z

76’انطلاقة من الجانب الأيسر عن طريق علي سليمان ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات

2019-01-09T15:02:21Z

75’ربع ساعة متبقية من عمر المباراة ومازال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين

محمد الغساني يعدل النتيجة للمنتخب العماني

2019-01-09T15:00:38Z

بعد تمريرة بينية أكثر من رائعة

74’الهدف جاء بعد تمريرة بينية عن طريق علي سليمان في اتجاه المنطلق داخل المنطقة محمد الغساني الذي استلم الكرة وسددها بهدوء بيسراه سكنت شباك الحارس نستروف

2019-01-09T14:59:54Z

73’خالد خليفة سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2019-01-09T14:59:06Z

72’تراعج تام من لاعبي المنتخب الأوزبكي وسط ضغط متواصل من لاعبي المنتخب العماني

2019-01-09T14:56:31Z

71’سعد سهيل أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر إلى داخل وصلت سهلة إلى أحضان الحارس نستروف

2019-01-09T14:56:04Z

70’تصويبة عن طريق  خالد خليفة من خارج المنطقة تصدى لها الحارس نستروف ببراعة

2019-01-09T14:54:37Z

69’عرضية من الجهة اليسرى عن طريق أوتابيك شوكوروف لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-01-09T14:53:48Z

68’تصويبة عن طريق خامداموف من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-09T14:52:42Z

67’أحمد مبارك سدد كرة قوية من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-09T14:51:31Z

66’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق محمد صالح لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-01-09T14:51:15Z

65’استئناف المباراة الآن

2019-01-09T14:51:06Z

64’دخول الطاقم الطبي لعلاجه 

2019-01-09T14:50:08Z

63’سقوط الحارس إيجناتي نستروف بداعي الإصابة 

2019-01-09T14:48:42Z

62’عرضية من الجانب الأيسر عن  طريق محمد صالح لداخل المنطقة سددها أحمد مبارك قوية اصطدمت بالدفاعات وتحولت خارج المنطقة

تبديل في صفوف المنتخب الأوزبكي

2019-01-09T14:47:43Z

61’خروج ساردور راشيدوف ودخول دوستونبيك خامداوف بدلًا منه

2019-01-09T14:47:09Z

60’ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لأوزبكستان بهدف دون رد

2019-01-09T14:44:39Z

58’خطأ لصالح أحمد مبارك بعد تدخل من أوتابيك شوكوروف من على حدود المنطقة

2019-01-09T14:42:51Z

57’أحمد مبارك أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات خارج المنطقة

2019-01-09T14:42:18Z

56’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب العماني وسط تراجع تام من لاعبي المنتخب الأوزبكي

2019-01-09T14:41:55Z

55’عشر دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم للمنتخب الأوزبكي بهدف دون رد

2019-01-09T14:40:29Z

53’تصويبة عن طريق أحمد مبارك من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2019-01-09T14:39:36Z

52’سعد سهيل سدد كرة قوية من داخل المنطقة اصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى خارج المنطقة

2019-01-09T14:38:29Z

51’المنتخب العماني أكثر سيطر ة على مجريات الشوط الثاني على عكس أحداث الشوط الأول 

2019-01-09T14:38:04Z

50’خمس دقائق مرت من عمر الشوط الثاني ومازال التقدم للمنتخب الأوزبكي بهدف دون رد

2019-01-09T14:35:51Z

49’تصويبة عن طريق خالد خليفة من خارج المنطقة مرت أعلى العارضة وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-09T14:34:26Z

48’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق رائد إبراهيم إلى داخل المنطقة مرت من أمام الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-09T14:33:48Z

47’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب العماني في منتصف الميدان بحثًا عن ادراك هدف التعادل مبكرًا 

2019-01-09T14:32:21Z

46’بداية الشوط الثاني

2019-01-09T14:18:32Z

45+1’نهاية الشوط الأول 

2019-01-09T14:16:17Z

45’علي سليمان انطلق من الجانب الأيسر ثم توغل إلى داخل ثم أرسل عرضية اصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2019-01-09T14:14:49Z

44’راشيدوف سدد كرة قوية من خارج المنطقة علت عارضة الحارس فايز الرشيدي وتحولت إلى ركلة مرمى

2019-01-09T14:13:31Z

43’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أكمل شوراخيمدوف لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات إلى خارج المنطقة

2019-01-09T14:12:35Z

42’خالد الهاجري سدد كرة بيسراه قوية من على حافة المنطقة مرت بمحازاة القائم الأيمن وإلى ركلة مرمى

2019-01-09T14:11:16Z

41’كرة عرضية من الجهة اليمنى عن طريق أوليج زوتيف لداخل المنطقة أبعدت من رائد إبراهيم برأسية إلى رمية جانبية

2019-01-09T14:10:51Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر المباراة ومازال التقدم لأوزبكستان بهدف دون رد

2019-01-09T14:10:00Z

39’علي سليمان انطلق من الجانب الأيسر ثم أرسل كرة رعضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الأوزبكي

2019-01-09T14:09:22Z

38’استحواذ من لاعبي المنتخب الأوزبكي على مجريات اللقاء في هذه الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول 

2019-01-09T14:07:24Z

37’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أكمل شوارخميدوف لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب العماني

عادل احمدوف يفتتح التسجيل للمنتخب الأوزبكستاني

2019-01-09T14:06:12Z

من ركلة حرة

36’الهدف جاء بعد ركلة حرة من على حدود المنطقة نفذها عادل احمدوف قوية أرضية زاحفة سكنت الشباك

2019-01-09T14:04:30Z

35’عشر دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-09T14:03:24Z

33’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق خالد ناصر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الأوزبكي

2019-01-09T14:01:58Z

32’عادل أحمدوف أرسل بينية في اتجاه المنطلق داخل المنطقة جلال الدين أبعدت من أمامه من دفاعات المنتخب العماني

2019-01-09T14:00:31Z

31’تمريرات متبادلة بين لاعبي المنختب الأوزبكي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب العماني

2019-01-09T14:00:15Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-09T13:58:37Z

28’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي المنتخب العماني في منتصف الميدان بعد بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب الأوزبكي

2019-01-09T13:57:00Z

27’كرة عرضية من الجهة اليسرى عن طريق أكمل شوارخميدوف لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب العماني

2019-01-09T13:56:03Z

26’تصويبة عن طريق أحمد مبارك من على حافة المنطقة  وصلت سهلة إلى الحارس تسروف

2019-01-09T13:54:21Z

25’عرضية من الجانب الأيسر عن طريق محمد صالح لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الأوزبكي

2019-01-09T13:52:53Z

24’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق علي سليمان لداخل المنطقة، لكن حكم المباراة يحتسب خطأ عكسي لصالح المدافع إسماعيلوف

2019-01-09T13:52:10Z

23’أحمد مبارك حول كرة مقوسة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الحارس نستروف بقبضة اليد

2019-01-09T13:50:58Z

22’راشيدوف انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-01-09T13:50:12Z

21’عادل احمدوف أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-01-09T13:48:51Z

20’مازالت الكرة بحوزة لاعبي المنتخب العماني في منتصف الميدان وتمريرات قائمة

2019-01-09T13:48:34Z

19’ضغط عماني في هذه الدقائق بحثًا عن اداراك الهدف الأول في اللقاء

2019-01-09T13:47:57Z

18’ركنية نفذها حارب السعدي لداخل المنطقة استقبلها مبارك برأسية قوية تصدى لها الحارس وأبعدت من الدفاعات 

2019-01-09T13:45:46Z

17’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق خالد ناصر لداخل المنطقة سددها أحمد مبارك من لمسة واحدة تصدى لها الحارس وتحول إلى ركنية

2019-01-09T13:44:47Z

16’تصويبة عن طريق رائد إبراهيم من على حافة المنطقة مرت أعلى العارضة وإلى ركلة مرمى

2019-01-09T13:44:21Z

15’ربع سساعة مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-01-09T13:43:36Z

14’راشيدوف أرسل بينية لداخل المنطقة في اتجاه المنطلق داخل المنطقة احمدوف أبعدت من أمامه من دفاعات المنتخب العماني

2019-01-09T13:42:45Z

13’انحصار اللعب في منتصف الميدان والكرة بحوزة لاعبي المنتخب العماني في منتصف الميدان

2019-01-09T13:41:45Z

11’خالد ناصر أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الأوزبكي

2019-01-09T13:41:09Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي مسيطر على الأجواء

2019-01-09T13:40:38Z

9’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي المنتخب الأوزبكي في منتصف الميدان بحثصا عن الوصول لمرمى الحارس فايز الرشيدي

2019-01-09T13:38:56Z

8’عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أوليج زوتيف إلى داخل المنطقة وصلت سهلة إلى الحارس فايز الرشيدي

2019-01-09T13:37:46Z

7’عرضية من الجانب الأيمن عن طريقخالد ناصر لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات المنتخب الأوزبكي

2019-01-09T13:36:07Z

6’كرة عرضية من الجانب الأيسر عن طريق أكمل شوارخيمدوف لداخل المنطقة أبعدت من الدفاعات 

2019-01-09T13:35:54Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2019-01-09T13:34:53Z

4’خطأ لصالح راشيدوف بعد تدخل من أحمد مبارك في منتصف الميدان

2019-01-09T13:33:09Z

3’بداية هادئة وتمريراتبين أقدام لاعبي المنتخب الأوزبكي في منتصف الميدان بحثًا عن اختراق دفاعات المنتخب العماني

2019-01-09T13:31:46Z

2’المنتخب العماني بالزي الأحمر على اليمين والمنتخب الأوزبكي بالزي الأبيض على اليسار

انطلاق المباراة الآن

2019-01-09T13:31:02Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة 

إليكم تشكيل عمان لمباراة اليوم

2019-01-09T13:06:57Z

يبدأ المدرب بيم فيربيك بطريقة 4/3/3 وتضم كلًا من

فايز الرشيدي / خالد ناصر / سعد سهيل / علي سليمان / محمد صالح / محسن جوهر / أحمد مبارك / حارب السعدي / خالد خليفة / رائد إبراهيم

إليكم تشكيل أوزبكستان لمباراة اليوم

2019-01-09T13:03:49Z

يبدأ المدرب هيكتو كوبر بطريقة 4/2/3/1 وتضم كلًا من

إيجانتي تنستروف / أوليج زوتيف / إيغور كريمتس / أنزور إسماعيلوف / أكمل شوارخميدوف / أوتابيك شوكوروف / جافوخير سيديكوف / عادل أحمدوف / جلال الدين ماشاريبوف / ساردور راشيدوف / 

2019-01-09T13:00:16Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول.....حيث لقاء يجمع بين أوزبكستان وعمان على ملعب الشارقة في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس آسيا 2019، ويصحكبم في هذه التغطية، محمود جمال.