حقق المنتخب الألماني انتصارًا كاسحًا بنتيجة (8-0) على إستونيا في مشواره في التصفيات على حساب منتخب ، وذلك في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، وبهذه النتيجة، يحتل المانشافت صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بينما يحتل منتخب إستونيا المركز الأخير بدون نقاط، وخاض الماكينات الألمانية مباراة ودية واحدة في التوقف الدولي الماضي كانت أمام صربيا وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1).