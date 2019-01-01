التشكيل الرسمي لمنتخب هولندا
يبدأ المدير الفني رونالد كومان بطريقة (4/3/3) وتضم كل من
ياسبر سيليسين / دينزل دومفريز / ماتياس دي ليخت / فيرجيل فان دايك / دالي بليند / مارتن دي روون / فرينكي دي يونج / جورجينيو فينالدوم / ريان بابل / كوينسي بروميس / ممفيس ديباي
🔶| Deze 1⃣1⃣ staan aan de aftap tegen Duitsland. #DUINED pic.twitter.com/6QabehRORz— OnsOranje (@OnsOranje) September 6, 2019
البدلاء / جيروين زويت / فيرمير / جويل فيلتمان / باتريك فان أنهولت / نايثان أكي / دايفي بروير / كيفين ستروتمان / جوستين كلويفرت / توني فيلينا / لوك دي يونج / دنيايل مالين / ستيفين بيرجيس
التشكيل الرسمي لمنتخب ألمانيا
يبدأ المدير الفني يواكيم لوف بطريقة (4/3/3) وتضم كل من
مانويل نوير / نيكولاس كلوسترمان / نيكولاس سولس / جوناثان تاه / ماتياس جينتر / نيكوشولز / توني كروس / جوشوا كيميش / ماركوس رويس / تيمو فيرنر / سيرج جنابري
Die Start-11! 🇩🇪🇳🇱— Die Mannschaft (@DFB_Team) September 6, 2019
1 Neuer (C)
4 Ginter
5 Tah
6 Kimmich
8 Kroos
9 Werner
11 Reus
13 Klostermann
14 Schulz
15 Süle
20 Gnabry#GERNED #DieMannschaft @EuroQualifiers pic.twitter.com/1hQFpU87cU
البدلاء / بيرند لينو / تير شتيجن / يوناس هكتور / كاي هافرتز / جوليان براندت / مارسيل هالستنبيرج / نيكلاس شتارك / لوكا فالدشميدت / إمري تشان
يأتي المنتخب الهولندي في المركز الثالث فى المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط، جمعهم من فوز وحيد على حساب منتخب روسيا البيضاء برباعية نظيفة، حيث خسر أمام المنتخب الألماني في الجولة الثانية بنتيجة (3-2)، وكانت أخر مباراة للطواحين الهولندية امام المنتخب البرتغالي فى نهائي دوري الأمم الأوروبية وخسر بهدف دون رد، وتضم هذه المجموعة خمس منتخبات هم، إستونيا، روسيا البيضاء، إيرلندا الشمالية، بجانب المنتخب الألماني والمنتخب الهولندي
حقق المنتخب الألماني انتصارًا كاسحًا بنتيجة (8-0) على إستونيا في مشواره في التصفيات على حساب منتخب ، وذلك في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، وبهذه النتيجة، يحتل المانشافت صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بينما يحتل منتخب إستونيا المركز الأخير بدون نقاط، وخاض الماكينات الألمانية مباراة ودية واحدة في التوقف الدولي الماضي كانت أمام صربيا وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1).