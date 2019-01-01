علي الجانب الآخر، حقق منتخب الأرجنتين فوزًا كبيرًا على حساب نظيره المكسيكي برباعية نظيفة، في الودية التي جمعت بين الفريقين على ملعب "ألادودومي، وقد حقق راقصو التانجو المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا 2019، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف امام منتخب .تشيلي