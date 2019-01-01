كاي هافرتس يسجل الهدف الثاني للمنتخب الألماني
وصف الهدف22’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من سيرج جنابري من الجهة اليمنى ومن ثم يمررها عرضية أرضية فى إتجاه كاي هافرتس الذي سددها فى المرمي بنجاح من داخل المنطقة
جنابري يسجل الهدف الأول للمنتخب الألماني
وصف الهدف17’ الهدف جاء بعد إنطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق لوكاس كلوسترمان الذي مررها عرضية على القائم القريب تلقاها جنابري بتسديدة من امام ماركوس روخو لتسكن الشباك بنجاح
🏆 Amistoso #SelecciónMayor— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) October 9, 2019
⚽ @Argentina 🇦🇷 - #Alemania 🇩🇪
👉 ¡Comenzó el encuentro en el estadio Signal Iduna Park de Dortmund! pic.twitter.com/bcxiY66oFH
علي الجانب الآخر، حقق منتخب الأرجنتين فوزًا كبيرًا على حساب نظيره المكسيكي برباعية نظيفة، في الودية التي جمعت بين الفريقين على ملعب "ألادودومي، وقد حقق راقصو التانجو المركز الثالث في بطولة كوبا أمريكا 2019، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف امام منتخب .تشيلي
حقق المنتخب الألماني انتصارًا هامًا بهدفين دون رد على أيرلندا الشمالية، وذلك في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020، وبهذه النتيجة، يحتل المانشافت صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، حيث استهل مسيرته في التصفيات الحالية بأربعة انتصارات وخسارة وحيدة أمام المنتخب الهولندي بنتيجة (4-2). وقد خاضت الماكينات الألمانية مباراة ودية واحدة في التوقف الدولي الماضي كانت أمام صربيا وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1).