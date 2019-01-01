أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبُا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول ....يحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على نادي أسوان يوم السبت 5 أكتوبر 2019 ميلاديًا، الموافق 6 صفر 1441 هجريًا، وذلك في إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري 2019-20، يصحبكم في هذه التغطية، محمد مصطفي.