التشكيل الرسمي للأهلي
يبدأ المدرب رينيه فاير بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلً من
محمد الشناوي / محمد هاني / ياسر إبراهيم / أيمن أشرف / علي معلول / حمدي فتحي / عمرو السولية / حسن الشحات / محمد مجدي أفشة / رمضان صبحي / جونيور أجاي
📝 اليكم تشكيل فريقنا لمواجهة أسوان في إطار منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري. 🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/zhXLvOmJgv— النادي الأهلي (@AlAhly) October 5, 2019
البدلاء / وليد أزارو / أحمد فتحي / رامي ربيعة / حسام عاشور / وليد سليمان / شريف إكرامي / صلاح محسن
التشكيل الرسمي لأسوان
يبدأ المدرب مجمدي عبد العاطي بطريقة (4/4/2) وتضم كلً من
مسعد عوض / محمد نعيم / عبدالله السنجهاوي / إبراهيم القاضي / محمدطارق أبو العز / أحمد عامر / موسي داو / محمد إسماعيل / حسن طارق أحمد عبد الظاهر
البدلاء / إبراهيم جلال / أوميد أوكوري / رضا السيد / أحمد السغيري / عبد العزيز إمام / خالد الشيخ / الحسيني سمير
على الجانب الآخر يحتل نادي أسوان الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز للمركز الثاني عشر برصيد نقطة واحدة فقط، حققها من تعادله في الجولة الماضية أمام نادي مصر، رفيقة بدوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، بينما قد هُزم في أولى مبارياته أمام مصر المقاصة بنتيجة (3-2)، على الرغم من تقديمهم لمستوى جيد في المباراة.
يدخل الشياطين الحُمر وهم منتشون من الانتصار الكبير على الإنتاج الحربي في الجولة السابقة بأربعة أهداف دون رد، فبطل النسخة الماضية بعد تصدره لجدول الترتيب برصيد 80 نقطة، يمشي بخطى ثابتة منذ الجولة الأولى التي انتصر فيها على سموحة بهدف وحيد، ليتصدر المارد الأحمر جدول الترتيب منذ جولاته الأولى.