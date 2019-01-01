أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول......حيث لقاء يجمع بين أستراليا والأردن على استاد هزاع بن زايد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال