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أستراليا × الأردن | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة أستراليا ضد الأردن من دور المجموعات في كأس آسيا 2018-19

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إليكم تشكيل الأردن لمباراة اليوم

2019-01-06T10:24:15Z

يبدأ المدرب فيتال بوركلمانز بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا من

عامر شفيع / فراس شلباية / طارق خطاب / أنس بن ياسين / سالم العجالين / بهاء عبدالرحمن / سعيد مرجان / يوسف الرواشدة / ياسين البخيت / خليل بن عطية / موسى التعمري

إليكم تشكيل أستراليا لمباراة اليوم

2019-01-06T10:23:20Z

يبدأ المدرب بيرت فان مارفيك بطريقة 4/2/3/1 التي تضم كلًا من

ماثيو ريان / جوش ريسدون / موليس ديجينك / ترينت ساينسبوري / عزيز بيهيش / مارك ميلليجان / ماسيمو لونجو / أوير مابيل / توم روجيتش / روبي كروز / جامي ماكلارين

2019-01-06T10:20:38Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جول......حيث لقاء يجمع بين أستراليا والأردن على استاد هزاع بن زايد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، ويصحبكم في هذه التغطية، محمود جمال