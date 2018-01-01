بتصويبة من داخل المنطقة

16’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أوزيل استقبلها كولاسينيتش ثم مررها في اتجاه أوباميانج الذي سددها بسهولة سكنت الشباك