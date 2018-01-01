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أرسنال × بيرنلي | مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث مباراة أرسنال وبيرنلي في إطار منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي 2018-19

محدث
التعليقات()
Getty

2018-12-22T13:16:55Z

45+2’نهاية الشوط الأول

2018-12-22T13:15:42Z

45+1’ركنية نفذت عن طريق مسعود أوزيل مقوسة داخل المنطقة أبعدت من دفاعات بيرنلي

2018-12-22T13:15:05Z

45’لاكازيت انطلق من الجانب الأيمن ثم توغل داخل المنطقة وسدد كرة قوية اصطدمت بالدفاعات وتحولت إلى ركنية

2018-12-22T13:14:06Z

44’خطأ لصالح مسعود أوزيل بعد تدخل من باردسلي في منتصف الميدان 

2018-12-22T13:11:37Z

43’عرضية عن طريق باردسلي من الجانب الأيمن لداخل المنطقة استقبلها جرانيت شاكا برأسية إلى حارسه لينو الذي أمسك الكرة بثبات

بطاقة صفراء

2018-12-22T13:11:00Z

42’خطأ لصالح أشلي بارنس بعد تدخل من سوكراتيس في منتصف الميدان وبطاقة صفراء

2018-12-22T13:09:33Z

41’أوباميانج انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات بيرنلي

2018-12-22T13:09:04Z

40’خمس دقائق متبقية من عمر الشوط الأول ومازال التقدم لأصحاب الأرض بهدف دون رد

2018-12-22T13:08:21Z

39’تمريرة بينية عن طريق جاك كورك في اتجاه كريس وود المنطلق داخل المنطقة طالت ووصلت إلى الحارس لينو بسهولة

2018-12-22T13:08:00Z

38’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي أرسنال في منتصف المبدان بحثًا عن اختراق دفاعات بيرنلي

تبديل في صفوف أرسنال

2018-12-22T13:06:33Z

37’خروج ناتشو مونريال ودخول ستيفان ليتشتشاينر بدلًا منه

بطاقة صفراء

2018-12-22T13:05:32Z

36’حكم المباراة أشهر البطاقة الصفراء في وجه المهاجم أشلي بارنس 

2018-12-22T13:04:41Z

35’حكم المباراة يوقف اللعب ويستدعي اللاعبين 

2018-12-22T13:03:34Z

34’مشادات بين سوكراتيس وأشلي بارنس داخل أرضية الملعب

2018-12-22T13:02:18Z

33’تمريرة بينية عن طريق ناتشو في اتجاه المنطلق داخل المنطقة أوباميانج طالت وأقرب إلى الحارس جو هارت

2018-12-22T13:01:33Z

32’خطأ لصالح جيوندوزي بعد تدخل من أشلي بارنس في منتصف الميدان

2018-12-22T13:00:49Z

31’أينسلي انطلق من الجانب الأيمن ثم أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة أبعدت من دفاعات بيرنلي

2018-12-22T13:00:23Z

30’نصف ساعة مرت من عمر المباراة ومازال التقدم لأرسنال بهدف دون رد

2018-12-22T12:59:57Z

20’تمريرات قائمة بين أقدام لاعبي آرسنال في منتصف الميدان بحثً|ا عن الوصول لمرمى الحارس جو هارت

بيير أوياميانج يفتتح التسجيل لأرسنال

2018-12-22T12:58:55Z

بتصويبة من داخل المنطقة

16’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أوزيل استقبلها كولاسينيتش ثم مررها في اتجاه أوباميانج الذي سددها بسهولة سكنت الشباك

 

2018-12-22T12:43:12Z

15’ربع ساعة مرت من عمر الشوط الأول ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-22T12:42:10Z

13’تصويبة عن طريق مسعود أوزيل من خارج المنطقة مرت الكرة بجوار القائم الأيسر وإلى ركلة مرمى

2018-12-22T12:41:13Z

12’هدوء نسبي في أحداث المباراة والتمريرات  قائمة بين أقدام لاعبي لاعبي الفريقين في منتصف الميدان 

2018-12-22T12:39:08Z

11’تمريرات متبادلة بين أقدام لاعبي بيرنلي في منتصف المديان لمحاولة الوصول لمرمى الحارس لينو

2018-12-22T12:38:50Z

10’عشر دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-22T12:37:42Z

8’لاكازيت أرسل كرة عرضية من الجانب الأيسر لداخل المنطقة استقبلها محمد النني برأسية قوية تصدى لها الحارس جو هارت وأبعدت من الدفاعات

2018-12-22T12:34:24Z

7’تراجع تام من لاعبي بيرنلي في منتصف ميدانهم وتمريرات قائمة بين لاعبي أرسنال للوصول لمرمى الحارس جو هارت

2018-12-22T12:33:47Z

6’تصويبة عن طريق أشلي بارنس من داخل المنطقة  مرت بجوار القائم الأيمن وإلى ركلة مرمى

2018-12-22T12:33:27Z

5’خمس دقائق مرت من عمر المباراة ومازال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

2018-12-22T12:32:06Z

4’تصويبة عن طريق لاكازيت من خارج المنطقة تصدى لها الحارس جو هارت وأبعدت من الدفاعات

2018-12-22T12:31:34Z

3’الكرة بين أقدام لاعبي أرسنال بحثًَا عن اختراقث دفاعات بيرنلي

2018-12-22T12:31:15Z

2’أرسنال بالزي الأحمر والأبيض على اليسار وبيرنلي بالزي الأسود على اليمين

انطلاق المباراة الآن

2018-12-22T12:30:06Z

1’صافرة بداية الشوط الأول والمباراة

2018-12-22T12:29:21Z

المباراة تقام على أرضية ملعب الإمارات، والصافرة للحكم الإنجليزي كيفين فريند

إليكم تشكيل بيرنلي لمباراة اليوم

2018-12-22T12:23:16Z

يبدأ المدرب شون ديش بطريقة 5/3/2 التي تضم كلًا من

جو هارت / فيل باردسلي / كيفين لونج / جيمس تاركوفيسكي / بن مي / تشارلي تايلور / أشلي ويستوود / جاك كورك / جيف هندريك / أشلي بارنيس / كريس وود

 

إليكم تشكيل أرسنال لمباراة اليوم

2018-12-22T12:22:58Z

يبدأ المدرب أوناي إيمري بطريقة 4/3/3 التي تضم كلًا من

بيرند لينو / إينسلي ميتلاند نيلس / سوكراتيس باباستاثوبوليس / ناتشو مونريال / سياد كولاسينيتش / ماتيو جيوندوزي / محمد النني / جرانيت شاكا / أليكساندر لاكازيت / بيير إيميريك أوباميانج / مسعود أوزيل

 

2018-12-22T12:13:27Z

أعزائي المتابعين أهلًا ومرحبًا بكم في البث الكتابي المقدم لكم من جووووووول..... حيث لقاء يجمع بين أرسنال وبيرنلي في إطار منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويصحبكم في هذه التغطية محمود جمال.