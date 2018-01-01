بطاقة صفراء
تبديل في صفوف أرسنال
بطاقة صفراء
بيير أوياميانج يفتتح التسجيل لأرسنال
بتصويبة من داخل المنطقة
16’الهدف جاء بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن عن طريق أوزيل استقبلها كولاسينيتش ثم مررها في اتجاه أوباميانج الذي سددها بسهولة سكنت الشباك
1️⃣4️⃣ minutes in, our No 1️⃣4️⃣ does the business 😎— Arsenal FC (@Arsenal) December 22, 2018
⚡️ @Aubameyang7 #ARSBUR 🔴 1-0 ⚫️ (14) pic.twitter.com/3M8La6JFX1
انطلاق المباراة الآن
إليكم تشكيل بيرنلي لمباراة اليوم
يبدأ المدرب شون ديش بطريقة 5/3/2 التي تضم كلًا من
جو هارت / فيل باردسلي / كيفين لونج / جيمس تاركوفيسكي / بن مي / تشارلي تايلور / أشلي ويستوود / جاك كورك / جيف هندريك / أشلي بارنيس / كريس وود
TEAM NEWS: Here's your Clarets team to face @Arsenal today. pic.twitter.com/XBnirDIxuw— Burnley FC (@BurnleyOfficial) December 22, 2018
إليكم تشكيل أرسنال لمباراة اليوم
يبدأ المدرب أوناي إيمري بطريقة 4/3/3 التي تضم كلًا من
بيرند لينو / إينسلي ميتلاند نيلس / سوكراتيس باباستاثوبوليس / ناتشو مونريال / سياد كولاسينيتش / ماتيو جيوندوزي / محمد النني / جرانيت شاكا / أليكساندر لاكازيت / بيير إيميريك أوباميانج / مسعود أوزيل
TEAM NEWS 🚨— Arsenal FC (@Arsenal) December 22, 2018
▪️ @MesutOzil1088, @seadk6 return
▪️ @ElNennY starts
Here's how we line up for #ARSBUR pic.twitter.com/C5RPt2ssAX