سيشارك في هذه النسخة من البطولة 12 نادى من ستة دول مختلفة تضم أقوى الأندية الأوروبية وسوف يشارك فريق واحد من أمريكا الشمالية وهو فريق ديبورتيفو غوادالاخارا بطل المكسيك وهو يشارك حاليًا في البطولة لأول مرة في تاريخ النادى، سيخوض كل فريق ثلاث مباريات، على أن تتحدد هوية الفائز في اللقاءات من خلال لعب ركلات الترجيح، حال انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وسيحصل الفريق الفائز على نقطتين فقط بدلًا من ثلاث وسيحصل الخاسر على نقطة واحدة.