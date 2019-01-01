45+1’نهاية الشوط الأول
No goals to report so far...— Arsenal FC (@Arsenal) July 18, 2019
🔴 0-0 🍌 (HT)
🇺🇸 #ArsenalinUSA x #ICC2019 🏆
تشكيل بايرن ميونخ
يبدأ المدرب نيكو كوفاتش بطريقة 4/5/1 وتضم كلًا من
مانويل نوير / جوناس كيل / جيروم بواتينج / مارتينيز / دافيد ألابا / أونتوزانس / كورينتين توليسو / تياجو ألكانتارا / ريان يوهانسون / يان فيات آرب / توماس مولر
The boys are 🔙!! Here's the line-up for our first game in the #AudiFCBTour.#ARSFCB #ICC2019 pic.twitter.com/MqWcneocOA— FC Bayern English (@FCBayernEN) July 18, 2019
تشكيل أرسنال
يبدأ المدرب أوناي إيمري بطريقة 4/2/31 وتضم كلًا من
بيرند لينو / آيسلي ميتلاند / سوكراتيس باباستاثوبولوس / شكوردان موستافي / ناتشو مونريال / جوي ويليوك / جرانيت شاكا / مسعود أوزيل / بيير إيميريك أوباميانج / ألكساندر لاكازيت
📋 Here's the team @UnaiEmery_ has selected for tonight's match against @FCBayernEN— Arsenal FC (@Arsenal) July 18, 2019
🇺🇸 #ArsenalinUSA x #ICC2019 🏆 pic.twitter.com/hkSlX3Hf0I
سيشارك في هذه النسخة من البطولة 12 نادى من ستة دول مختلفة تضم أقوى الأندية الأوروبية وسوف يشارك فريق واحد من أمريكا الشمالية وهو فريق ديبورتيفو غوادالاخارا بطل المكسيك وهو يشارك حاليًا في البطولة لأول مرة في تاريخ النادى، سيخوض كل فريق ثلاث مباريات، على أن تتحدد هوية الفائز في اللقاءات من خلال لعب ركلات الترجيح، حال انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وسيحصل الفريق الفائز على نقطتين فقط بدلًا من ثلاث وسيحصل الخاسر على نقطة واحدة.