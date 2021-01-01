أخبار يورو 2020 | كين يحتفل بليلة سحرية، ودراما الدنمارك مستمرة

وقال هاري كين في تصريحات عقب المباراة: "كان أداءً عظيمًا في مباراة كبيرة، الجميع توقع أن نتأهل ولذلك كنا تحت ضغط كبير ولذلك النتيجة كانت رائعة".

"الفوز برباعية دون استقبال أي هدف والاستمرار بهذا النسق في البطولة أمر رائع، سنحاول تقديم نسخة أفضل من كأس العالم 2018 ونهدف إلى المضي قدمًا في البطولة"

"لم نحسم الأمر بعد وعلينا التفكير في مباراة الدنمارك لمحاولة الوصول إلى النهائي".