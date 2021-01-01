أخبار يورو 2020 | إبراهيموفيتش المشجع واصابة نجم إيطاليا

تعرض ماتس هوملس للإصابة في ودية ألمانيا مساء الأربعاء مع الدنمارك، لينضم لقائمة طويلة من الغيابات في صفوف المانشافت.

مدرب الفريق يواخيم لوف أكد أن إصابة مدافعه ليست خطيرة وسيكون جاهزاً قبل الافتتاح مع فرنسا، ولكن الموقف ليس واضحاً بعد بخصوص طوني كروس وليون جوريتسكا، وكذلك إيمري تشان.