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أخبار يورو 2020 | إبراهيموفيتش المشجع واصابة نجم إيطاليا

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Euro 2020 trophy
Getty Images

لعنة "أصحاب الأرض": تجلت في آسيا 2007 وتاريخيًا باليورو، فهل تتكرر في 2020؟

2021-06-04T09:19:42Z

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اليورو الأخير لكريستيانو.. حظوظ حامل اللقب وتفاصيل الحقبة الذهبية

2021-06-04T08:56:03Z

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رسمياً | سينسي يغادر معسكر إيطاليا

2021-06-04T08:39:36Z

فقد المنتخب الإيطالي صانع ألعابه ستيفانو سينسي عقب تعرض متوسط ميدان إنتر لإصابة عضلية في تدريبات الخميس.

اللاعب تأكد غيابه عن البطولة الأوروبية وتم استدعاء لاعب أتالانتا ماتيو بيسينا في مكانه.

إبراهيموفيتش يفضل التشجيع على التواجد

2021-06-04T07:51:07Z

التفاصيل من هنا.

غيابات بالجملة في صفوف ألمانيا قبل البطولة

2021-06-03T13:10:22Z

تعرض ماتس هوملس للإصابة في ودية ألمانيا مساء الأربعاء مع الدنمارك، لينضم لقائمة طويلة من الغيابات في صفوف المانشافت.

مدرب الفريق يواخيم لوف أكد أن إصابة مدافعه ليست خطيرة وسيكون جاهزاً قبل الافتتاح مع فرنسا، ولكن الموقف ليس واضحاً بعد بخصوص طوني كروس وليون جوريتسكا، وكذلك إيمري تشان.

مخاوف بسب إصابة لوكاس

2021-06-03T09:25:14Z

بحسب "RMC"، لوكاس هيرنانديز غادر لقاء فرنسا وويلز الودي مصاباً على مستوى الركبة.

اللاعب سيخضع لفحوصات صباح الخميس لمعرفة مدى سوء الوضع ومدة غيابه.

ديشان يعلق على مشكلة إضاعة ركلات الجزاء

2021-06-03T08:40:57Z

المزيد من هنا.

نجوم هولندا قلقون من أسلوب دي بور

2021-06-03T07:59:24Z

أوضح ممفيس ديباي وماتايس دي ليخت عدم الارتياح عقب التعادل الودي مع إسكتلندا 2-2، وذلك بسبب أسلوب لعب الفريق.

اللاعبان لا يحبذا خطة 3-5-2 المستخدمة من قبل المدرب فرانك دي بور، ويفضلان أسلوب يعرفه اللاعبون بشكل أوضح؟

سيليسن يهاجم دي بور

2021-06-03T07:55:39Z

شن ياسبر سيليسن، حارس هولندا المستبعد من البطولة بسبب إصابته بفيروس كورونا، هجوماً قوياً بحق مدرب الفريق فرانك دي بور.

الحارس أكد مع "تيلجراف" عدم تفهمه لقرار دي بور، خصوصاً وأنه يعتقد بأنه قادر على العودة لمستواه في أسرع وقت ممكن رغم الإصابة بكورونا والعزل، وأن المدير الفني وعده بعكس ما فعل.

دي بروينه يغيب عن اللقاء الافتتاحي

2021-06-03T07:23:58Z

"سكاي" قالت إن كيفن دي بروينه على الأرجح سيغيب عن اللقاء الافتتاحي لبلجيكا في أمم أوروبا  أمام روسيا.

التقرير نقل تصريحات للمدرب روبرتو مارتينيز أكد فيها أن النجم سيلعب بقناع، ولكنه بعد بانتظار القرار الطبي النهائي لإمكانية مشاركته.

المزيد من التفاصيل هنا.

سلسلة حكايات جول تعود ولكن بنكهة اليورو!

2021-06-03T07:15:59Z

طالع الحلقة الأولى من هنا.

أبرز "غير الأوروبيين" في يورو 2020

2021-06-02T22:17:00Z

تؤثر الهجرة من دولة إلى أخرى على عالم كرة القدم بشكل عام، من خلال أن يتاح للاعب المهاجر تمثيل إما بلده التي ينحدر منها، أو تلك التي استقبلته على أرضها ونما فيها.

كثرت الحالات للاعبين من أصول عربية انتقلوا إلى أوروبا ومن ثم رفضوا تمثيل بلدانهم الأصلية وفضلوا الآخرين، والعكس صحيح أيضًا.

التفاصيل

إصابة أرنولد

2021-06-02T22:13:16Z

تعرَض ظهير المنتخب الانجليزي ونادي ليفربول ترينت أليكسندر أرنولد لإصابة قوية على مستوى عضلة الفخذ خلال المباراة الودية التي جمعت بين منتخب بلاده والنمسا.

غاريث ساوثغيت عن اصابة ارنولد : "علينا ان ننتظر ونرى. إصابته ليست مؤشرًا جيدًا على الإطلاق وان يخرج بتلك الطريقة، سنعرف اكثر خلال الـ 24-48 ساعة القادمة."

 

رد فعل هندروسن

مخاوف من غياب كيفين دي بروين

2021-06-02T22:10:17Z

بعد الإصابة القوية التي تعرّض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا

قد يغيب كيفين دي بروين عن أولى مباريات المنتخب البلجيكي في بطولة يورو 2020

وسيعود إلى الملاعب واضعاً قناع واقٍ

kevin de bruyne