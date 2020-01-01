أخبار الانتقالات: محمد صلاح يقترب من برشلونة واليونايتد يتفرغ لبيل

قالت صحيفة ديلي ميل إن ليدز يونايتد يريد التعاقد مع لاعب تشيلسي الشاب كونور جالاجر في صفقة لشرائه بشكل دائم.

يريد البلوز من لاعب خط الوسط البالغ من العمر 20 عامًا أن يوقع عقدًا جديدًا قبل الخروج على سبيل الإعارة.

تم ربط ويست بروميتش وأستون فيلا باللاعب، ولكن يعتقد أن مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يعتقد أن اللاعب مناسبًا تمامًا لنظامه.