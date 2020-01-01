أخبار الانتقالات: صدام أوروبي من أجل عوار ولاعب برشلونة قريب من إنجلترا

نابولي على استعداد لبيع فابيان رويز
نابولي على استعداد لبيع فابيان رويز قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.
يطالب العمالقة الإيطاليون في مقابل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا 70 مليون يورو (64 مليون جنيه إسترليني / 83 مليون دولار).
اللاعب الذي ارتبط ارتباطًا كبيرًا بريال مدريد في الأشهر الأخيرة، لا يزال أمامه ثلاث سنوات على عقده الحالي مع النادي الإيطالي.
إنتر ميامي يقترب من نجم يوفقنتوس وريال مدريد السابق
يقترب إنتر ميامي من التوقيع مع مهاجم يوفنتوس جونزالو هيجواين - بحسب جازيتا ديلو سبورت.
يبدو أن الأرجنتيني مستعد للعب مع النادي الذي يمتلكه النجم ديفيد بيكهام، حيث يقوم وكيل المهاجم حاليًا بالتفاوض على راتبه.
تم إخبار هيجواين أنه لا يتناسب مع خطط المدرب الجديد لليوفي أندريا بيرلو قبل الموسم الجديد، ومن المرجح أن يتم الاستغناء عنه قبل سنة من نهاية عقده.
أرسنال يستعد لبيع مارتينيز
أرسنال يتمهل مع أستون فيلا للتمكن من تقييم سعر حارس المرمى إميليانو مارتينيز، حسبما ذكرت صحيفة ميرور.
يريد الجانرز 20 مليون جنيه إسترليني لحارس المرمى، الذي حصل أخيرًا على فرصته بعد أن دخل الملعب بدلاً من بيرند لينو الذي أُصيب في آخر الموسم.
مارتينيز مستعد لمغادرة النادي، مع استعداد فيلا لشراءه.
إنتر قد يندم على التمسك بفيدال وتركه تونالي
نجم برشلونة يقترب من الدوري الإنجليزي الممتاز
نجم برشلونة يقترب من الرحيل لإنجلترا
قد يكون رافينيا مستعدًا للانتقال إلى الدوري الإنجليزي، وفقًا لتقارير إسبانية.
بقي للاعب خط وسط برشلونة عام واحد في عقده مع النادي الكتالوني، لذلك الإدارة مستعدة للسماح له بالرحيل.يأمل البلوجرانا في الحصول على 14 مليون يورو (12.7 مليون جنيه إسترليني / 16.5 مليون دولار) للنجم البرازيلي.
مانشستر سيتي يدخل في منافسة مع أرسنال على نجم ليون
معجزة ليون مطلوب في الدوري الإنجليزي
يستعد مانشستر سيتي لمواجهة آرسنال في السباق للتعاقد مع حسام عوار، وفق ما نقلته صحيفة ميرور.
يقال إن بيب جوارديولا معجب بنجم ليون، لكن مساعده السابق والمدير الفني الحالي للجانرز ميكيل أرتيتا هو أيضًا يرى عوار كلاعب يمكنه تغيير خط وسط فريقه.
كان أرسنال يفكر في عرض لاعب مع النقود، وهو لاعب خط الوسط ماتيو جندوزي، لكن الفريق الفرنسي غير مهتم.
رئيس ليون ينفي وجود اي عرض لنجم ميلان
وصف رئيس ليون جان ميشيل أولاس ارتباط النادي مع لوكاس باكيتا بأنه "وهمي" حيث نفى أن تكون هذه الصفقة وشيكة.
انضم النجم صاحب الـ23 عامأ إلى ميلان في يناير 2019 وخاض 44 مباراة مع نادي الدرجة الأولى الإيطالي.
وقال أولاس "يا لها من عدم دقة، معلومات خاطئة، إنه لأمر محزن أن تعرف حقيقة رؤية الكثير من الاحتمالات".
صراع بين عمالقة أوروبا على نجم روما السابق
دخل كل من باريس سان جيرمان، يوفنتوس، أتلتيكو مدريد وروما السباق للتعاقد مع ستيفان الشعراوي، حسب تليفوت.النجم الإيطالي موجود حاليًا مع نادي شنجهاي لكنه مستعد الآن لإنهاء إقامته في الصين، والعودة إلى إحدى الدوريات الأوروبية.
ريال مدريد مستعد أن يمول انتقال نجمه إلى الدوري الإنجليزي
ريال مدريد يكثف جهوده من أجل التخلص من بيل
ريال مدريد مستعد لدفع نصف أجر جاريث بيل لتسهيل رحيله هذا الصيف، بحسب تلجراف.
النادي موافق على دعم راتب نجم ويلز لإبعاده عن الدفاتر لأنه يتراجع أكثر فأكثر عن خطط زين الدين زيدان.
قد تسهل هذه الخطوة الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، مع اهتمام العديد من الأندية بإعادة بيل إلى إنجلترا.
نصيحة كابتن مانشستر يونايتد السابق لليفربول
قال جاري نيفيل إن ليفربول يجب أن يتعاقد مع تياجو ألكانتارا إذا كان يأمل في المنافسة بالقرب من قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.
تم ربط الريدز بشكل كبير بنجم بايرن ميونخ، ومع اقتراب موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، من المتوقع أن يحاولوا إتمام الصفقة سريعًا.