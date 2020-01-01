أخبار الانتقالات: صدام أوروبي من أجل عوار ولاعب برشلونة قريب من إنجلترا

يقترب إنتر ميامي من التوقيع مع مهاجم يوفنتوس جونزالو هيجواين - بحسب جازيتا ديلو سبورت.

يبدو أن الأرجنتيني مستعد للعب مع النادي الذي يمتلكه النجم ديفيد بيكهام، حيث يقوم وكيل المهاجم حاليًا بالتفاوض على راتبه.

تم إخبار هيجواين أنه لا يتناسب مع خطط المدرب الجديد لليوفي أندريا بيرلو قبل الموسم الجديد، ومن المرجح أن يتم الاستغناء عنه قبل سنة من نهاية عقده.