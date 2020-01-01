أخبار الانتقالات: سواريز إلى يوفنتوس واهتمام جوارديولا بنجم ليون

مهاجم إيفرتون مويس كين حريص على العودة إلى يوفنتوس - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.

تمكن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا من تسجيل هدفين فقط في 29 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله إلى جوديسون بارك مقابل 28 مليون يورو (25 مليون جنيه إسترليني / 33 مليون دولار) في الصيف الماضي.

يحاول كين الآن العودة إلى يوفنتوس، لكن بوروسيا دورتموند يفكر أيضًا في التحرك للمهاجم الشاب.