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أخبار الانتقالات: سواريز إلى يوفنتوس واهتمام جوارديولا بنجم ليون

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الاربعاء 9 سبتمبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Luis Suarez/Juventus composite
Getty/Goal

كين حريص على العودة إلى يوفقنتوس

2020-09-09T09:22:24Z

مهاجم إيفرتون مويس كين حريص على العودة إلى يوفنتوس - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.

تمكن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا من تسجيل هدفين فقط في 29 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله إلى جوديسون بارك مقابل 28 مليون يورو (25 مليون جنيه إسترليني / 33 مليون دولار) في الصيف الماضي.

يحاول كين الآن العودة إلى يوفنتوس، لكن بوروسيا دورتموند يفكر أيضًا في التحرك للمهاجم الشاب.    

تقدم ليدز بعرض لمدافع دينامو

2020-09-09T09:21:22Z

ليدز قدم عرض جديد لضم جوسكو جفارديول 

جوارديولا مدرب مانشستر سيتي معجب بنجم ليون

2020-09-09T09:18:22Z

قال جونينيو المدير الرياضي في ليون إن بيب جوارديولا معجب بحسام عوار الذي ارتبط أسمه مع مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

ورد أن عوار ظهر كهدف للسيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز ولبطل الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان بعد ما قدمة من آداء رائع مع ليون.

 

Pep Guardiola Man City
Getty Images

تونالي يلمح إلى إنتقاله لميلان

2020-09-09T09:17:58Z

النجم الإيطالي ساندرو تونالي يؤكد انتقاله لأحد عمالقة الدوري الإيطالي إيه سي ميلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبحسب ما ورد من المقرر أن يخضع تونالي للعلاج في ميلانو يوم الأربعاء قبل انتقاله من بريشيا بقيمة 35 مليون يورو (32 مليون جنيه إسترليني / 41 مليون دولار). لاعب خط الوسط البالغ من العمر 20 عاما، الذي دائمًا ما يوضع في مقارنو مع النجم بيرلو. أصبح الآن على أعتاب ميلان

نيوكاسل ينسحب من صفقة روجيريو

2020-09-09T09:16:21Z

نيوكاسل يفشل في إتمام صفقة روجيرو 

ميلان يحدد بديل باكايوكو

2020-09-09T09:13:18Z

أكد جيانلوكا دي مارزيو أن ميلان لا يزال عازمًا على التعاقد مع لاعب خط وسط تشيلسي تيموي باكايوكو، لكنه حدد لاعب ليل بوبكاري سوماري كخيار احتياطي.

كافح الروسونيري لإتمام صفقة لباكايوكو، واتفقوا على سوماري كهدف مثالي إذا فشلوا في إيقاع لاعب خط وسط البلوز.

 

ليفربول يستعد للاستفادة من إقامة كوتينيو في برشلونة

2020-09-09T09:12:21Z

من المحتمل أن يؤدي قرار برشلونة بالإبقاء على فيليب كوتينيو في النادي الموسم المقبل إلى حصول ليفربول على 4.4 مليون جنيه إسترليني إضافية، وفقًا لما ذكرته ميرور.

إذا خاض البرازيلي 15 مباراة أخرى مع النادي الكتالوني، فسيحق للريدز الحصول على رسوم إضافية.

يقال إن رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد حريص على أن يلعب كوتينيو دورًا كبيرًا مع فريقه في الفترة المقبلة.

سواريز ينضم ليوفنتوس

2020-09-09T09:11:20Z

نجم برشلونة ينتقل إلى يوفنتوس

أبرم يوفنتوس صفقة مع برشلونة للمهاجم لويس سواريز، حسبما زعم تانكريدي بالميري.

وسيدفع النادي الإيطالي 3 ملايين يورو مقدمًا للنجم، مع 13 مليون يورو أخرى سيتم دفعها عن طريق المكافآت.

Suarez Juventus
Getty Images

كلوب يتحدث مع لاعبه عن مستقبله في ليفربول

2020-09-09T09:09:26Z

تحدث يورجن كلوب شخصيًا مع فينالدوم حول مستقبله القريب وسط أحاديث مستمرة عن إنتقال اللاعب لبرشلونة، وفقًا للإندبندنت.

يفضل ليفربول الإبقاء على لاعب خط الوسط الهولندي، لكنه سيكون على استعداد للسماح له بالمغادرة إذا أراد اللاعب ذلك، ثم من المتوقع أن يتجه الريدز لإتمام صفقة تياجو.
jurgen-klopp-liverpool
(C)Getty images

روما يتوصل لإتفاق مع مدافع اليونايتد

2020-09-09T09:08:31Z

تم الإتفاق بين روما وكريس سمولينج على الشكل الشخصي، وهو واثق من إبرام صفقة مع مانشستر يونايتد، وفقًا لما ذكره جيانلوكا دي مارزيو.

سمولينج مستعد لتوقيع صفقة لمدة عام مع النادي لكن الفريق الإيطلي ما زال يتفاوض مع الشياطين الحمر.