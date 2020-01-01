أخبار انتقالات يوفنتوس: ديميرال ليس للبيع واستمرار مفاوضات إعادة بوجبا

لن يغادر ماتيا دي شيليو يوفنتوس بعد أن رفض النادي الإيطالي عرضاً من باريس سان جيرمان، وفقًا لروميو أجريستي.

وكان أبطال الدوري الفرنسي قد أعربوا عن اهتمامهم بإحضار الإيطالي إلى باريس قبل الموعد النهائي لسوق الانتقالات الصيفية، لكن البيانكونيري أخبرهم أنه ليس للبيع.