يسعى يوفنتوس لإيجاد بديل للمدافع كيليني بعد أن تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مما أنهى موسمه مبكراً، ولكن لحسن حظ البيانكونيري لازالت هناك ساعات على غلق السوق.

أشارت بعض التقارير الإيطالية بأن السيدة العجوز تبحث عن عدة لاعبين من بينهم بواتينج، لوفرين وموستافي من أجل تعويض جورجيو، كما يعد بنعطية مرشحاً للعودة مرة أخرى أيضاً.

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