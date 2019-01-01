جروجيتش يقترب من العودة لصفوف هيرثا برلين
يقترب الصربي "ماركو جروجيتش" من العودة لصفوف هيرثا برلين مرة آخرى، بعد أن أُعير لهم في الموسم وقدم أداءاً ممتازاً للغاية في الدوري الألماني.
وطبقاً لمصادر صحيفة "كيكر" فإن جروجيتش سينضم لبرلين مُعاراً مرة آخرى، بعد منافسة مع فيردر بريمن وإينتراخت فرانكفورت على ضمه، ولكن القرار كان سهلاً باللعب مع نفس زملائه وتحت قيادة نفس المدرب.
ليفربول واثق من بقاء أوريجي في صفوف الفريق
يثق فريق ليفربول في قدرته على إقناع البلجيكي "ديفوك أوريجي" بالبقاء بين صفوف الفريق وعدم الرحيل، بعد أن أنهى الموسم الماضي بصورة مثالية وساهم في التتويج بدوري أبطال أوروبا.
حيث أشارت مصادر "فوتبول إنسايدر" بأن كلوب تدخل في المفاوضات وتحدث مع اللاعب في إجازته من أجل إقناعه بتجديد عقده، وهو ما قد يساهم كثيراً في التجديد.
رسمياً.. كاماتشو ينضم لسبورتينج لشبونة البرتغالي
أعلن ليفربول يوم أمس الخميس على موقعه الرسمي عن التوصل إلى إتفاق مع سبورتينج لشبونة لانضمام مدافعه الشاب "رفائيل كاماتشو" لصفوف الفريق البرتغالي.
انضم كاماتشو للشبونة مقابل 5 مليون جنيه إسترليني ترتفع إلى 7 ملايين بالإضافات، مع وجود نسبة 20% من بيعه مستقبلاً لأي نادي، وإدخال بند إعادة الشراء.
ليفربول مهتم بضم مهاجم الإنتر
انضم ليفربول لقائمة طويلة من الأندية المهتمة بناشئ الإنتر "إيسبوسيتو" الذي يلعب كمهاجم ويقدم مستويات مذهلة مع شباب النيراتزوري.
طبقاً لمصادر موقع "إف سي إنتر نيوز" فأن كلوب من المعجبين جداً باللاعب ويفكر في التحرك لضمه، خاصةً بعد أن تمكن من إحراز 41 مباراة في 59 لقاء، وشارك في مباراة وحيدة مع الفريق الأول.
كاماتشو يقترب من سبورتينج لشبونة
اقترب سبورتينج لشبونة البرتغالي من الظفر بتوقيع "رفائيل كاماتشو" لاعب أكاديمية ليفربول والذي يتبقى في عقده عام واحد فقط على نهايته، بعد أن وصلت المفاوضات لمراحل متقدمة.
طبقاً لمصادر صحيفة آبولا، فأن اللاعب سيوقع على عقد مدته خمس سنوات، وستكون قيمة الصفقة حوالي 10 مليون يورو.
محادثات إيجابية بين ليفربول وأوريجي لتجديد عقده
عقد ليفربول محادثات إيجابية مع ديفوك أوريجي الذي أنهى الموسم الماضي بصورة مثالية مع الفريق، وكان سبباً في فوزه بدوري أوروبا بفضل أهدافه الهامة في نصف النهائي والنهائي.
طبقاً لبعض المصادر البلجيكية، فأن ليفربول قدم عقداً جديداً لأوريجي، في انتظار رد اللاعب عقب عودته من الأجازة.
ليفربول يضم فان دين بيرج رسمياً
فان دين بيرج ينضم لـ"أكبر فريق في العالم!"
أعلن ليفربول اليوم الخميس عن ضم المدافع الهولندي سيب فان دين بيرج من زويلي في سوق الانتقالات الصيف الحالي بعقدٍ طويل الأمد، لكن الإعلان الرسمي وإنهاء الصفقة سيكون مع بداية يوليو.
وصرح صاحب الـ17 عاماً للموقع الرسمي للريدز قائلاً: "إنه فقط شعور رائع"، وأضاف: "إنه - بالنسبة لي - الفريق الأكبر في العالم، وأخيراً أصبح الحلم حقيقة، إنني متشوق جداً".
وتاابع فان دين بيرج: "لقد رأيت شعور العديد من اللاعبين يخرجون من الأكاديمية إلى الفريق الأول، إنه أمرٌ لا يصدق، خاصةً إذا كان هذا الخروج إلى فريق كبير مثل ليفربول".
هيرثا برلين مهتم باستعارة لاعب آخر من ليفربول
يرغب فريق هيرثا برلين باستعارة لاعب آخر من ليفربول، بعد أن لعب له الصربي "ماركو جروجيتش" في الموسم الماضي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.
طبقاً لمصادر تي في بي، فأن الفريق الألماني يسعى للتوقيع مع البولندي "جرابارا" حارس الرديف، مستغلاً العلاقة الطيبة بين الناديين.
ليفربول ينفي اهتمامه بضم نيكولاس بيبي
تواصلت إدراة ليفربول مع صحفيي إيه إس بي إن، من أجل نفي التقارير التي أشارت إلى أن النادي قريب من التوقيع مع نيكولاس بيبي جناح ليل الفرنسي.
حيث أشارت مصادر الموقع بأن المدير الرياضي لليفربول "مايكل إدواردز" تواصل مع المدير الفني لليل من أجل أن يؤكد له عدم اهتمام الريدز باللاعب الإيفواري، بعكس ما أشار راديو مونتي كارلو يوم أمس والذي كشف عن وجود مفاوضت متقدمة بين الطرفين.
ألبيرتو مورينو رفض التجديد قبل انتهاء عقده
على عكس ما هو متوقع، حاول ليفربول الإبقاء على خدمات الإسباني "ألبيرتو مورينو" داخل النادي ولكن لاعب إشبيلية السابق هو من رفض وأصر على الرحيل.
طبقاً لمصادر إيه إس بي إن، فإن مورينو رفض عقد جديد لمدة أربع سنوات من أجل أن يحصل على فرصته مع أي فريق آخر، وبالفعل اقترب من الانضمام لفياريال.
ليفربول يرفض عرض بقيمة 8 مليون جنيه إسترليني من أجل مينيوليه
وفقاً لما نشرتة صحيفة "ESPN" بأن ليفربول لن يبيع حارس مرماه سيمون مينيوليه إلى نادي كريستال بالاس الذي قدم عرضاً بقيمة 8 مليون جنية إسترليني.
شارك الحارس البلجيكي في مباراتين فقط مع الريدز الموسم الماضي وهو هدفاً لكريستال بالاس في الميركاتو الحالي، ولكن يورجن كلوب يُفضل الإحتفاظ باللاعب.
مفاوضات ليفربول مع بيبي تصل لمراحل متقدمة
ليفربول يقترب من أولى صفقات الصيف
وصلت المفاوضات بين ليفربول وليل من أجل الإيفواري "نيكولاس بيبي" إلى مراحل متقدمة، وإذا سارت الأمور على ما يرام في الفترة المقبلة، من المتوقع أن يكون أولى صفقات الريدز هذا الصيف.
حيث أكدت مصادر راديو مونتي كارلو، أن بطل أوروبا لا يمانع بدفع 80 مليون يورو لضم بيبي خاصةً مع إعجاب كلوب الشديد به، بسبب ملائمته لطريقة لعبه.
مورينو يقرر الانضمام لفياريال
بحسب الديلي ميل، سينضم ألبيرتو مورينو ظهير أيسر ليفربول لفياريال في سوق انتقالات الصيف الحالي، وذلك بعد إبلاغ الإدارة له بأنه غير موجود في خطط الفريق المستقبلية.
كان لاعب إشبيلية السابق أحد المتوجين بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكنه لازم مقاعد البدلاء طوال الموسم حتى انتهى عقده في الميركاتو الحالي.
كريستال بالاس مهتم بالتوقيع مع سيمون مينيوليه
يرغب كريستال بالاس بالتعاقد مع البلجيكي سيمون مينيوليه حارس مرمى ليفربول، خاصةً وأنه أصبح حبيساً للدكة منذ التعاقد مع البرازيلي آليسون قادماً من روما في الصيف الماضي.
حيث أشارت مصادر ذا ستاندرد أن مينيوليه قد يغادر آنفيلد بعد قضاء ست سنوات داخل النادي، حيث يستعد البالاس لتقديم عرض رسمي بقيمة 8 مليون جنيه إسترليني.
ليفربول يسعى لضم المدافع الناشئ سيب فان دن بيرج خليفة فان دايك
أفادت بعض التقارير بأن ليفربول يسعى للتوقيع مع اللاعب الناشئ سيب فان دن بيرج لاعب بي أي سي زفوله الهولندي، ولكنه سيواجه منافسة صعبة في ظل أهتمام مجموعة من أفضل الأندية الأوروبية بالمدافع الصغير.
يحتاج الريدز لضم المدافع صاحب الـ17 عاماً في الميركاتو الحالي، ولكن في ظل المستوى الذي يقدمه اللاعب والذي يُبشر بمستقبل كبير، فهناك أكثر من فريق يسعى لضم الهولندي سيب فان دن بيرج مثل بايرن ميونخ وأياكس و آيندهوفن الذين يحرصون لضم اللاعب أيضاً في سوق الانتقالات الحالي.
في حين أن سابمدوريا قد تقدم بالفعل بعرض 2.5 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب في سوق الانتقالات الشتويه القادمة.
الاهتمام بضم فيبرو من بتيس غير حقيقي
على عكس ما اُثير في الفترة الماضية، تم نفي الشائعات التي ربطت ليفربول بالتحرك من أجل ضم فيبرو ظهير أيسر ريال بتيس، خاصةً بعد انتهاء عقد الإسباني ألبيرتو مورينو.
حيث أشارت مصادر ليفربول إيكو أن الاهتمام بضم فيبرو غير حقيقي بالمرة، وأن اللاعب لا يوجد على قائمة اهتمامات يورجن كلوب هذا الصيف.
ليفربول يرغب بالحفاظ على حارسه سيمون مينيوليه
على الرغم أنه يعلم برغبة البلجيكي "مينيوليه" في الحصول على دقائق أكبر للعب مع أي فريق آخر، ولكن ليفربول ينوي الحفاظ على لاعبه داخل آنفيلد حتى الرغم من صعوبة مشاركته في ظل وجود آليسون.
طبقاً لمصادر صحيفة ذا تايمز، فأن كلوب معجب بشدة باحترافية اللاعب الذي لم يتمرد أبداً على الرغم أنه ظل حبيس دكة البدلاء طيلة الموسم الماضي.
بيبي يرغب في اللعب بالدوري الإنجليزي
بحسب لا فو دو نورد فإن نيكولاس بيبي أقرب للإنضمام لمانشستر يونايتد أو ليفربول، بالرغم من استعداد أتلتيكو مدريد ضمه مقابل 80 مليون جنيه إسترليني من أجل ضمه.
وأضاف التقرير أن الإيفواري الدولي يفضل الإنضمام للدوري الإنجليزي على البقاء في الفرنسي أو الاتجاه للإسباني، وهذا ما صرح به بنفسه، وجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان سيكون فرس رهانٍ قوي في السباق على نجم ليل في حالة خروج نيمار المرتقب في سوق الانتقالات الحالي.
داييل ستوريدج يقترب من الدوري التركي
اقترب مهاجم ليفربول السابق "دانييل ستوريدج" من إيجاد فريقه الجديد الذي سيقوم بتمثيل صفوفه في الموسم المقبل، بعد نهاية عقده مع الريدز بشكل مثالي عقب الفوز بدوري أبطال أوروبا.
بحسب بعض المصادر التركية، فأن فريق فناربخشة مصمم على التعاقد مع ستوريدج من أجل تدعيم هجومه، ليجاور لاعب ليفربول السابق والمدافع السلوفاكي "سكرتل"
إيتو يتمنى انتقال صلاح من ليفربول لبرشلونة
النجم الكاميروني يرى أن الكامب نو هو المكان الأمثل لصلاح
حث النجم الكاميروني صامويل إيتو محمد صلاح على ترك ليفربول والانضمام لناديه السابق برشلونة في سوق انتقالات الصيف الحالي، حيث أنه يرى أن طريقة لعب البلاوجرانا مناسبة جداً لإمكانيات الفرعون المصري.
ويخوض صاحب الـ27 عاماً كأس أمم أفريقيا مع منتخب مصر في هذه الأثناء، وبالرغم من فوزه بدوري أبطال أوروبا مع الريدز، إلا أن نجم الإنتر السابق يرغب في رؤية نجم آنفيلد في الفريق الكتلوني.
وقال إيتو: "أعلم طريقة لعب برشلونة واعتقد أنها ستكون ملائمة له"، وأضاف: "إذا امتلك الفرصة للعب في الدوري الأفضل في العالم - يقصد الدوري الإسباني - سيكون عليه التوقيع مع برشلونة".
ريال بتيس مهتم بضم البلجيكي ديفوك أوريجي
يرغب فريق ريال بتيس بالتعاقد مع "ديفوك أوريجي" بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، والذي ساهمت أهدافه في حسم اللقب لصالح الريدز، بعد أن تألق في نصف النهائي ضد برشلونة والنهائي ضد توتنهام.
طبقاً لصحيفة "إستاديو ديبورتيفو" فأن الفريق الأندلسي يستعد للانقضاض على البلجيكي إذا لم يجدد عقده مع ليفربول، حيث يرغب الفريق الإنجليزي بتمديد تعاقده بعد تألقه في الشهور الأخيرة.
لاعب الوسط الشاب ريكيم هاربر ضمن إهتمامات ليفربول
وكان اللاعب قد أنهى تعاقده مع فريقه السابق بعد إنتهاء مدة عقدة البالغة سنتين والتي بدأت في صيف 2017 وتنهتي في الصيف الحالي نظراً لعدم قبول اللاعب لعروض التجديد من وست بروميتش.
سبورتينج لشبونة يتقدم سباق ضم كاماتشو
حسب تصريحات والده
أكد والد "كاماتشو" ظهير أيمن رديف ليفربول بأن ابنه في مفاوضات مع سبورتينج لشبونة، وأن مصير اللاعب سيتحدد خلال أسبوع على الأقل بعد أن يقرر اللاعب مستقبله.
حيث صّرح قائلاً: سبورتينج لشبونة في وضع جيد للغاية، لقد عبروا عن اهتمامهم ولكن اللاعب لديه عقد مع ليفربول، لقد تحدثوا مع النادي وسنعرف القرار قريباً.
ليفربول يفوت فرصة التعاقد مع برونو فيرنانديز
بعد أن تم عرضه عليهم
رفض ليفربول فرصة التوقيع مع البرتغالي "برونو فيرنانديز" لاعب سبورتينج لشبونة والذي ألمح في وقت سابق بأنه يفضل اللعب للريدز على حساب مانشستر سيتي.
طبقاً لمصادر دايلي ميل، فأن لشبونة عرضوا لاعبهم على عدة أندية في الدوري الإنجليزي مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، وكان ليفربول من بين الأندية التي رفضت العرض.
أستون فيلا مهتم بضم ريان كينت
بعد تألقه مع رينجرز
أبدى أستون فيلا العائد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز اهتماماً بالتعاقد مع ريان كينت جناح ليفربول، والذي أُعير في الموسم الماضي لصفوف رينجرز جلاسكو الأسكتلندي.
طبقاً لمصادر موقع" سكوتزاين" فأن الفيلانز على استعداد لشراء اللاعب بصفة نهائية وليس إعارته مثل رينجرز، ولكن يظل اللعب تحت قيادة جيرارد هو الخيار المفضل لكينت، بعد أن فاز معه بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الأسكتلندي الموسم الماضي.
كلاين يرغب بالعودة مجدداً لفريق كريستال بالاس
الذي بدأ مسيرته معه
يرغب الإنجليزي "ناثانيل كلاين" ظهير أيمن ليفربول بالعودة مجدداً إلى صفوف كريستال بالاس ذلك الفريق الذي بدأ مسيرته معهم، قبل أن تنفجر قدراته مع الساوث.
طبقاً لموقع "فوتبول إنسايدر" فأن كلاين أبلغ رغبته لأصدقائه المقربين منه، خاصةً وأنه يعول على اقتراب رحيل بيساكا وانتقاله إلى صفوف مانشستر يونايتد من أجل ضمان اللعب كأساسي.
ليفربول يراقب "فيبرو" ظهير أيسر ريال بتيس
بديل لروبيرتسون؟
يبحث ليفربول في سوق الانتقالات الحالي عن بديل للأسكتلندي روبيرتسون، خاصةً مع انتهاء عقد الإسباني ألبيرتو مورينو ورحيله عن الفريق مجاناً.
طبقاً لبعض التقارير الواردة من إسبانيا، فأن كلوب معجب بلاعب ريال بتيس "فيبرو" والذي يلقى اهتماماً من ريال مدريد أيضاً وتقدر قيمته بحوالي 45 مليون يورو.
هل يعيد ليفربول لاعبة الغائب منذ عام ونص؟
فيليبي كوتينيو
إتجاه لإعارة الصربي جروجيتش مجدداً
ما مصيره مع ليفربول؟
يرغب ليفربول بإعارة الصربي ماركو جروجيتش مجدداً، كما لو أن يورجن كلوب لازال غير مقتنع بأنه جاهز للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.
بعد أن أُعير في الموسم الماضي لصفوف هيرثا برلين ومن قبله إلى كارديف في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية، وبحسب مصادر دايلي ميل، فأن الريدز لن يضموا اللاعب لتحضيرات الموسم لأنه خارج حسابات يورجن.
مبابي يثير الجدل بتصريحاته حول ليفربول
هل يحدث المستحيل؟
أثار كيليان مبابي المثير من الجدل حول ليفربول هذا الصيف، بعد تصريحاته التي أفصح فيها عن إعجابه بالفريق الحالي بشدة بعد تتويجهم بلقب دوري أبطال أوروبا.
عندما وجه له إحدى المذيعين سؤالاً حول الفريق الذي سيختاره إذا ما كان لديه مباراة واحدة في لعبة فيفا، فأجاب ليفربول.. هل هي مغازلة من نجم باريس سان جيرمان للريدز؟ خاصةً وأن كلوب من أشد المعجبين به؟
ديفوك أوريجي ليس للبيع هذا الصيف
بعد ملاحم الموسم الماضي
أشارت صحيفة "the Mirror" أن ليفربول لا ينوي التخلي عن المهاجم البلجيكي ديفوك اوريجى في الانتقالات الصيفية الحالية، وكانت إدارة النادي قد تلقت أكثر من عرض للاعب الشاب الذي أظهر أداءاً رائعاً في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
وتُشير بعض التقارير من من أن هذا القرار من القرارات التي تُعد عائق كبير للنادي حيث لم يتم حتى الآن تجديد عقد اللاعب، وهذا ما يهدد بفقدان اللاعب دون أي عائد بعد انتهاء عقدة في 2020 إذا ما استطاع النادي الوصول لاتفاق جيد مع اللاعب وتجديد عقده.
مكارثي أحدث المطلوبين في ليفربول من ساوثامبتون
ليفربول يعود لفريقه المفضل مجدداً
يبدو أن ليفربول لن يكف عن إبداء رغبته في التعاقد مع لاعبي ساوثامبتون، بعد أن ربطته التقارير بلاعب جديد هذا الصيف وهو الحارس مكارثي الذي يسعى الريدز لضمه بحسب أخر التقارير.
حيث تشير مصادر "ستاندرد سبورت" إلى أن ليفربول يرغب بالتعاقد مع مكارثي من أجل تعويض الرحيل المحتمل للبلجيكي سيمون مينيوليه، الذي لم يفارق الدكة منذ التعاقد مع البرازيلي آليسون.
كاماتشو يقترب من الرحيل عن ليفربول
بين سبورتينج لشبونة وشالكة!
اقترب البرتغالي "رافائيل كاماتشو" لاعب رديف ليفربول من الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف الحالي، بسبب رغبته في الحصول على فرصته كأساسي مع الفريق الأول وهو ما يعد صعباً للغاية في ظل تألق آرنولد.
وطبقاً لمصادر صحيفة كيكر الألمانية فأن اللاعب يبدو قريباً من الانضمام لصفوف شالكة الذي يدربه "فاجنر" صديق كلوب ومدرب هادرسفيلد السابق، ولكنه يواجه منافسة من لشبونة على ضمه.