قد يكون كاسيميرو هو السبب الأول لانضمام نيمار لريال مدريد في سوق انتقالات هذ الصيف

أصبح خروج نيمار من باريس سان جيرمان وشيكاً ولا توجد إلا وجهتين محتملتين هما ريال مدريد وبرشلونة، وبحسب التقارير فإن إدارة الفريق العاصمي الفرنسي لن تفرط في اللاعب بأقل من المبلغ الذي اشترته به في 2017 وهو 222 مليون يورو.

لكن صحيفة الديلي ميل نقلت عن ماركا أن مطالب الإدارة الباريسية المادية قد تنخفض إذا انضم النجم البرازيلي لريال مدريد، حيث أن حامل لقب الدوري الفرنسي يسعى بقوة لتعويض تياجو موتا الذي اعتزل الصيف الماضي بكاسيميرو نجم وسط الميرينجي، وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى تخفيض ثمن نيمار مقابل الحصول على خدمات مواطنه.