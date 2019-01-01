يبدو أن زيدان حدد لاعبيه في مركز الظهير الأيسر للموسم المقبل وهما الوافد الجديد ميندي والبرازيلي مارسيلو الذي سيرغب في استعاده مستواه الذي انحدر بشدة في الموسم الماضي.

طبقاً لمصادر ABC فإن زيدان سيطلب من ريجيلون أن يوافق على إعارته لمدة عام من أجل أن يحصل على مزيد من الدقائق ويعود لمنافسة ميندي ومارسيلو.