يبدو أن صفقة نيمار تعقدت مرة أخرى، بعد أن بالغ باريس سان جيرمان في طلباته من أجل التفريط في النجم البرازيلي، قبل أيام قليلة من غلق سوق الانتقالات في أوروبا المقرر له 2 سبتمبر المقبل.

أشارت مصادر كادينا كوبي أن باريس سان جيرمان اشترط الحصول على 130 مليون يورو بالإضافة إلى استعارة ديمبيلي والتعاقد مع توديبو وراكيتيتش، وهو ما رفضه البلاوجرانا.