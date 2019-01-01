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أخبار انتقالات برشلونة | رفض عرض لرحيل جوميش، وسيلسين يقترب من بنفيكا البرتغالي!

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات برشلونة في شتاء 2019، في إطار سعي الفريق لمواصلة السيطرة على الدوري الإسباني، والبحث عن المجد الأوروبي الغائب

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سيلسين يقترب من الانضمام لبنفيكا البرتغالي

2019-05-27T16:25:48Z

الاتفاق وشيك!

اقترب الحارس الهولندي "جاسبر سيلسين" من الرحيل عن صفوف برشلونة مع وجود اهتمام قوي من فريق بنفيكا البرتغالي الذي أبدى رغبة حقيقية بضمه.

طبقاَ لمصادر النسخة الإنجليزية لموقع جول فأن اللاعب اتفق مع النسور على الشروط الشخصية ولم يتبقَ سوى اتفاق الناديين على قيمة انتقاله حيث يرغب البارسا بالحصول على 25 مليون يورو نظير التفريط به.

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برشلونة يرفض عرضاً إنجليزياً لرحيل جوميش

2019-05-27T16:22:26Z

العرض لم يرضِ العملاق الكتالوني

رفض فريق برشلونة عرضاً من فريق وست هام يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع البرتغالي "أندريه جوميش" والذي لعب معاراً لفريق إيفرتون طيلة الموسم الماضي.

وبحسب مصادر سكاي سبورتس فأن المطارق تقدموا بعرض قيمته 18 مليون جنيه إسترليني ولكنه قوبل بالرفض، خاصةً مع وجود صراع لضمه من إيفرتون وتوتنهام.

سيلسين مطلوب بقوة في إنجلترا

2019-05-20T15:07:19Z

من قبل مانشستر يونايتد!

بدأ مانشستر يونايتد الاستعداد للحياة بدون دي خيا بعد أن تعثرت مفاوضات تجديد عقده مع الشياطين الحمر، وفي ظل هبوط مستوى الفريق في الفترة الأخيرة فمن المتوقع رحيله في أي لحظة.

ويعتبر الهولندي "سيلسين" حارس برشلونة أحد الأهداف المحتملة لليونايتد من أجل تعويض دي خيا في حال رحيله، خاصةً وأنه يرغب بالرحيل عن كامب نو من أجل المشاركة أساسياً بعد أن ظل حبيس الدكة للألماني تير شتيجن.

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برشلونة الأقرب لضم دي ليخت من أياكس

2019-05-20T15:04:52Z

بحسب التقارير الأخيرة

اقترب برشلونة أكثر من أي وقت مضى من التعاقد مع المدافع الهولندي "ماتياس دي ليخت" قائد فريق أياكس بعد صراع كبير مع عدة أندية كانت مهتمة بخدماته.

طبقاً لمصادر سكاي سبورتس فأن دي ليخت سينضم للعملاق الكتالوني هذا الصيف بعد أن كان مطلوباً بقوة من قبل يوفنتوس، بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

بعد تأكيد رحيله، برشلونة سيحاول مجدداً مع جريزمان

2019-05-15T14:33:48Z

هل ينضم الفرنسي للبارسا هذه المرة؟

أعاد برشلونة فتح ملف اللاعب الفرنسي "أنطونيو جريزمان" مرة آخرى بعد أن أكد رحيله عن صفوف أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم الحالي خاصةً وأنه كان مهتم بضمه في الصيف الماضي.

طبقاً لمصادر سكاي سبورتس فأن برشلونة مستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي والذي يقدر بحوالي 125 مليون يورو في عرض ستصل مدته لخمس سنوات ولازالت المفاوضات جارية بين الطرفين.

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دي ليخت ليس قريباً من الانضمام لبرشلونة

2019-05-15T14:30:20Z

بعكس ما أُثير

على عكس ما أُشيع في الفترة الأخيرة، لا يعد المدافع الهولندي "دي ليخت" قريباً من الانضمام إلى صفوف برشلونة مثلما أشاعت بعض التقارير في الأيام القليلة الماضية.

حيث أشارت مصادر "موندو ديبورتيفو" أن دي ليخت يخشى عدم مشاركته كأساسي مع فريق برشلونة وأنه لازال يقيم كل الخيارات المتاحة أمامه، مع اهتمام أندية آخرى بضمه مثل يوفنتوس وماشستر سيتي.

إيفرتون واثق من التعاقد بصفة نهائية مع جوميش

2019-05-03T20:30:37Z

برغم المنافسة الشرسة مع توتنهام

يبدو فريق إيفرتون واثقاً من قدرته على التعاقد بصفة نهائية مع البرتغالي جوميش المعار من صفوف برشلونة والذي يقدم موسماً جيداً مع التوفيز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يواجه إيفرتون منافسة شرسة مع توتنهام الذي يبحث عن لاعب وسط، ولكن أزرق الميرسيسايد يأمل بإقناع اللاعب بالاستمرار في جوديسون بارك حسبما ذكرت صحيفة ذا تايمز.

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راكيتيتش مصمم على البقاء مع برشلونة

2019-05-03T20:28:03Z

رداً على الشائعات

قام الكرواتي راكيتيتش بنفي كل الشائعات التي تتنبأ برحيله عن صفوف برشلونة في الصيف المقبل بعد أن لم يعد يشارك بصفة مستمرة مع الفريق في الفترة الأخيرة.

نفى راكيتيتش كل ما أُثير عن اقترابه من صفوف مانشستر يونايتد مشيراً إلى رغبته بالبقاء مع برشلونة والقتال على مركزه برغم التوقيع مع دي يونج بدايةً من الصيف المقبل.

وكيل أعمال مالكوم ينفي شائعات ميلان

2019-04-26T22:14:28Z

التي ادعتها بعض الصحف

قام وكيل أعمال البرازيلي مالكوم بنفي الشائعات التي أشارت بأن مالكوم سيرحل عن صفوف برشلونة وسط اهتمام من فريق ميلان الإيطالي وذلك بسبب قلة مشاركاته في الموسم الحالي.

حيث صرح لويز مينيز جارسيا بأنه لم يتحدث إلى أي نادي بخصوص موكله، عكس ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو والتي قالت بأن الميلان بات الأقرب لضم مالكوم متفوقاً على الإنتر في الصفقة.

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جوميش قد يستمر في إنجلترا

2019-04-26T22:09:53Z

بعد انتهاء إعارته مع إيفرتون

لفت البرتغالي "جوميش" لاعب برشلونة المُعار إلى فريق إيفرتون أنظار كل كبار لندن والذين باتوا مهتمين للغاية بمنافسة التوفيز للحصول على توقيع اللاعب بعد نهاية الموسم.

وطبقاً لصحيفة دايلي ميل فأن آرسنال دخل على الخط ومستعد لمزاحمة أزرق الميرسيسايد على ضم اللاعب، ولكن هناك اهتمام من ناديي تشيلسي وتوتنهام أيضاً.

كوتينيو يتمنى مزاملة نيمار

2019-04-22T19:45:17Z

هل يرحل إلى باريس؟

مع ازدياد الشائعات بخصوص اقترابه من الرحيل عن صفوف برشلونة بسبب الأداء السئ الذي يقدمه منذ انضمامه للفريق قادماً من ليفربول، بدأ البرازيلي كوتينيو يلمح عن اقترابه من الرحيل.

حيث صرح لمصادر "دي سولا" قائلاً: أنه من دواعي سروري اللعب بجواره دائماً، لقد لعبنا بجوار بعضنا البعض كثيراً مع منتخب البرازيل، نيمار لاعب خاص للغاية، سيكون من الرائع أن ألعب بجواره مع أي فريق.

يُذكر أن بعض التقارير قد أفادت باقتراب كوتينيو من العودة إلى الدوري الإنجليزي مرة آخرى مع اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي به، ولكن باريس قد يدخل على الخط في أي لحظة.

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برشلونة مهتم بضم مهاجم إيفرتون "ريتشارلسون"

2019-04-19T20:42:59Z

برازيلي آخر من مدينة ليفربول؟

أظهر فريق برشلونة اهتمامه بضم برازيلي آخر من الدوري الإنجليزي الممتاز وهو ريتشارلسون لاعب إيفرتون والذي يجذب أنظار الفريق الكتالوني.

بحسب ما ذكرته صحيفة ماركا فأن البلوجرانا يسعى للتعاقد مع ريتشارلسون لتدعيم الهجوم خاصةً وأن بواتينج لم يقدم أي إضافة تذكر منذ التعاقد معه على سبيل الإعارة.

برشلونة يتصدر سباق ضم دي ليخت

2019-04-08T19:56:28Z

وسط منافسة شرسة من اليوفي

تصدر برشلونة سباق الأندية المهتمة بالتعاقد مع دي ليخت مدافع فريق أياكس الهولندي، والذي يلقى اهتماماً موسعاً من أكبر الأندية الأوروبية بسبب القدرات المذهلة التي يمتلكها اللاعب.

وبحسب ما ذكرته مصادر النسخة الإنجليزية لموقع جول، فأن العملاق الكتالوني هو المفضل لضم اللاعب وخاصةً بعد تدخل الرئيس بارتوميو، ولكنه سيواجه منافسة قوية من يوفنتوس الساعي بشدة لضم اللاعب.

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