انتخاب بن نافل يقرب انهاء صفقة كاريلو
تحدث وكيل أعمال كاريلو عن مستقبل لاعبه منذ أيام لصحيفة الشرق الأوسط، والذي كان قد انضم للهلال على سبيل الإعارة قادماً من بنفيكا، لكنه الآن مرحب بالاستمرار مع الموج الأزرق بصورة دائمة.
كانت العقبة الوحيدة أمام بقاء اللاعب هي عدم وجود رئيس للنادي وبالتالي غموض الصفقة، أما الآن وبعد انتخاب فهد بن نافل على ما يبدو أن البيروفي سيبقى في الرياض.
جلطة سراي يحدد سعر بلهندة
الفريق التركي طالب بتوفير 12 مليون يورو للتخلي عن نجم الوسط المغربي
أشارت تقارير صحفية تركية إلى أن نادي جلطة سراي التركي لا ينوي التخلي عن لاعبه يونس بلهندة بمقابل أقل من 12 مليون يورو، وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على الهلال والاتحاد المتنافسان على ضمه.
أشارت صحيفة فانتك التركية إلى وجود رغبة من الناديين السعوديين لضم الدولي المغربي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لكن فاتح تريم مدرب الفريق متمسك به بقوة ويرى أن تعويضه سيكون أمراً صعباً.
جيوفينكو يرغب في العودة إلى تورونتو
أشارت تقارير صحفية كندية إلى أن سيباستيان جيوفينكو يرغب في العودة إلى فريقه السابق تورونتو الذي ينافس في الدوري الأمريكي، وذلك بعد فترة قصيرة من انضمامه للهلال بدأت في سوق الانتقالات الماضية.
تحدثت صحيفة نورثنتريبيوت أن اللاعب مرحب به في الفريق الكندي، حيث أن مشجعي الفريق ارتبطوا به بشكلٍ قوي في الفترة التي قضاها معه.
خربين ينوي العودة للدوري الإماراتي، وصراع ثلاثي عليه
قالت صحيفة الرؤية أن هناك ثلاثة أندية إماراتية تسعى لضم المهاجم عمر خريبين من الهلال خلال سوق انتقالات الصيف الحالي، وذلك بعد قرب خروجه من الموج الأزرق بعد عودته له عقب انتهاء فترة إعارته في بيراميدز المصري.
هذه الأندية الثلاثة هي الشارقة حامل لقب دوري الخليج العربي الساعي لتعويض رحيل ويلتون سواريس للوصل، والظفرة الفريق السابق للدولي السوري والذي قدمه كواحداً من أفضل المهاجمين في آسيا، أما الثالث فهو شباب الأهلي دبي الذي يسعى لتدعيم صفوفه للظهور بمستوى جيد في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل
ضربة ثلاثية لفهد بن نافل في يومه الأول كرئيساً للهلال
بن نافل يبدأ العمل مبكراً بتجديد عقود ثلاثة من لاعبي الفريق الأول
على ما يبدو أن جماهير الهلال لن تنتظر كثيراً حتى يخرج الفريق الأول لكرة القدم به من الكبوة التي كان عليها الموسم الماضي، وعلى ما يبدو أن الإدارة الجديدة تنوي العمل بقوة وعدم تفويت سوق انتقالات الصيف الحالي إلا بتحقيق الاستفادة الكبرى منه.
تولى الأستاذ فهد بن نافل رئاسة الموج الأزرق أمس الثلاثاء 18 يونيو 2018 ميلادياً، الموافق 14 شوال 1440 هجرياً، وبعد أقل من يوم على انتخابهتحرك سريعاً وقام بتجديد عقود ثلاثة لاعبين أشارت تقرير أنهم على وشك الرحيل هم متعب المفرج، محمد جحفلي وسالم الدوسري.