أخبار الانتقالات | يوفنتوس يستعد لبوجبا، وسواريز كان بديل بنزيما

إنتر يحاول الحفاظ على بروزوفيتش
أكدت صحيفة "لاجازيتا" أنّ إنتر بدأ الخطوات لتمديد عقد بروزوفيتش والذي ينتهي في صيف 2022
ولن يسمح النيراتزوري للاعب بالرحيل مجانًا في الصيف المقبل.
سواريز كان قريبًا من خلافة بنزيما
كشف المدرب الفرنسي كلود بويل أنّ ليون درس التعاقد مع لويس سواريز قبل انضمام الأخير إلى ليفربول حينما رحل كريم بنزيما إلى ريال مدريد
وأوضح أنّ الخيار كان بين لويس سواريز من أياكس أو ليساندرو لوبيز من بورتو وتم اختيار الأخير لكونه بخبرات أوروبية أكبر
تشيلسي يقترب من تمديد عقد كريستنسين
Chelsea have an agreement in place with Andreas Christensen to extend his contract. Matter of time to sign paperworks, after final clauses to be fixed 🔵🇩🇰 #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 10, 2021
Two clubs showed interest in Christensen in the last weeks - but no chance for talks as he’s set to sign the new deal.
يوفنتوس يجهز لإعادة بوجبا
كشفت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" أنّ يوفنتوس مستعد للتعاقد مع بول بوجبا في الصيف المقبل.
وقد يضحي البيانكونيري بالثنائي آرون رامسي وأدريان رابيو لجلب اللاعب.
ماجواير وعقد جديد مع مانشستر
أوضحت "ميرور" أن مانشستر سيجدد عقد قائده هاري ماجواير رسمياً في الأيام المقبلة.
وسيرفع العقد راتب المدافع ليصبح ضمن الفئة الأعلى بصفوف الشياطين الحمر.
توتنهام يطارد موهبة جديدة من ميتز
قالت "صن" إن توتنهام بدأ محادثات مع ميتز بخصوص نجمه الشاب بوبكر تراوري.
وسبق وضم سبيرز بابي سار من صفوف الفريق الفرنسي الصيف الماضي، ولكن سينضم لصفوفه الموسم القادم.
مانشستر سيتي يتقدم في سباق هالاند
ذكرت "ديلي ستار" أن مانشستر سيتي تقدم في سباق التعاقد مع إرلينج هالاند الصيف المقبل.
وأضاف التقرير أن هالاند سيمضي عقداً مع شركة بوما الراعية لسيتي، مما سيمنح الفريق الإنجليزي الأفضلية.
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بروس على وشك الإقالة
ذكرت "صن" أن الإدارة الجديدة لنيوكاسل قد قررت إقالة ستيف بروس من تدريب الفريق.
وتم ترشيح عدة اسماء في الأيام الماضية بالصحافة الإنجليزية، وعلى رأسها إيدي هاو، مدرب بورنموث السابق، وجراهام بوتر، مدرب برايتون الحالي.
صراع على خدمات جونستون
أفادت "صن" بوجود اهتمام من ثلاثي الدوري الإنجليزي الممتاز توتنهام، وست هام، وساوثامبتون بضم الحارس سام جونستون من صفوف وست بروميتش.
وينتهي عقد الحارس بحلول نهاية الموسم الجاري، وتألقه وتواجده مع المنتخب الإنجليزي مؤخراً.
بيدري قريب من التجديد
أفادت "موندو" في حوار مع نائب رئيس برشلونة رافا يوستي أن عملية تمديد عقد بيدري أصبحت قريبة.
يوستي أوضح أن المفاوضات في الطريق الصحيح، ليؤكد التقارير من نفس الصحيفة بخصوص اقتراب التمديد للاعب الشاب.