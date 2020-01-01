أخبار الانتقالات: يوفنتوس يسعى لبقاء ديبالا وتراوري قد يبقى مع الوولفز

إنتر يريد تفعيل شرط إعادة شراء زابا
يريد إنتر تفعيل بند إعادة الشراء في عقد جابرييلي زابا بعد تألقه في فترة إعارته - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.
باع النيرازوري اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا إلى بيسكارا في عام 2019، لكن يمكنه إعادته إلى سان سيرو مقابل 5 ملايين يورو في الصيف المقبل.
قام بيسكارا بإعارة زابا إلى كالياري لمدة موسم 2020-21، ويمكنه تأمين العودة إلى إنتر إذا استمر في التأثير في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.
كالياري يقترب من شيلوتو لاعب برايتون
Cagliari are considering to sign former Brighton right back Ezequiel Schelotto as a free agent. Watford are *not* in talks to sign him. 🔵 @DiMarzio #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 18, 2020
أتلتيكو مهتم بمدافع برشلونة السابق
يحظى مدافع برشلونة السابق مارك كوكوريلا باهتمام أتلتيكو مدريد - بحسب دون بالون.
انتهت إقامة كوكوريلا بعد أربع سنوات في الكامب نو عندما انضم إلى خيتافي في الصيف، ويفكر دييجو سيميوني الآن في الانقضاض على اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا.
صعد خيتافي إلى المركز الرابع في بداية موسم الدوري الإسباني الجديد، ولعب كوكوريلا دورًا بارزًا، مع متابعة أتليتيكو الآن لتقدمه.
يوفنتوس يريد الحفاظ على النجم الأرجنتيني
اليوفي يسعى لتمديدعقد ديبالا
لم يعرض يوفنتوس حتى الآن على باولو ديبالا عقدًا جديدًا - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.
ينتهي الاتفاق الحالي للأرجنتيني في عام 2022، لكن المفاوضات بشأن التمديد توقفت في الأسابيع الأخيرة.
ومع ذلك، يخطط مسؤولو يوفنتوس للاجتماع مع ديبالا وممثليه لمناقشة مستقبله قبل نهاية الشهر.
ميلان يقترب من ضم مدافع فيورنتينا
هدرسفيلد يعلن التعاقد مع فاليجو
🖊️ Welcome to #htafc, Álex Vallejo!— Huddersfield Town (@htafc) October 18, 2020
28-year-old midfielder @AlexVallejo6 joins the Terriers as a free agent until the end of the season, pending international clearance.
More on his arrival ⤵️https://t.co/A29NTXuclq
بيرنلي يقترب من ضم مدافع ستراسبورج
بيرنلي يضغط من أجل التعاقد مع مدافع ستراسبورج محمد سيماكان مع اقتراب عرض قيمته 15 مليون جنيه إسترليني (16 مليون يورو / 19 مليون دولار)، حسب صحيفة ذا صن.
تم ربط اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا مؤخرًا باهتمام من ميلان ووست هام لكنه فشل في الانتقال خلال الصيف.
بعد إصابة فان ديك، ليفربول يحتاج صفقة دفاعية
دعا جيمي كاراجر ليفربول للتعاقد مع مدافع في يناير بعد إصابة طويلة الأمد لفيرجيل فان ديك.
وقال لشبكة سكاي سبورتس يوم الأحد "أعتقد أن ليفربول يجب أن يدخل السوق بالتأكيد في يناير ليس فقط بسبب إصابة فان ديك ولكن لأن ليفربول كان ضعيفا في تلك المنطقة على أي حال."
تراوري يستعد للتجديد مع ولفرهامبتون
اللاعب المطولب في ليفربول وبرشلونة قد لا يتمكن من الرحيل
يقترب أداما تراوري من توقيع صفقة جديدة مدتها أربع سنوات مع وولفرهابتون والتي من شأنها أن تضاعف الأجر الأسبوعي للجناح.
تم ربط اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا باهتمام من ليفربول وبرشلونة، ولكن يبدو الآن أنه مستعد لتوقيع عقد جديد يجعله يكسب أكثر من 100,000 جنيه إسترليني في الأسبوع.
جوارديولا يحمس أجويرو للبقاء في السيتي
يقول بيب جوارديولا إن على الجميع أن يظهروا أنهم "يستحقون الاستمرار" في مانشستر سيتي، بما في ذلك سيرجيو أجويرو، مع انتهاء عقد المهاجم في نهاية الموسم.
وخاض الأرجنتيني أول ظهور له منذ أربعة أشهر، بعد تعافيه من إصابة في الركبة، حيث تغلب سيتي على أرسنال 1-0 يوم السبت.
قال سيتي إنه لا يزال مسترخيا بشأن وضع أجويرو وجوارديولا، الذي من المقرر أيضا أن ينتهي عقده في نهاية الموسم.