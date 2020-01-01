أخبار الانتقالات: يوفنتوس يسعى لبقاء ديبالا وتراوري قد يبقى مع الوولفز

يريد إنتر تفعيل بند إعادة الشراء في عقد جابرييلي زابا بعد تألقه في فترة إعارته - وفقًا لكالتشيو ميركاتو.

باع النيرازوري اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا إلى بيسكارا في عام 2019، لكن يمكنه إعادته إلى سان سيرو مقابل 5 ملايين يورو في الصيف المقبل.

قام بيسكارا بإعارة زابا إلى كالياري لمدة موسم 2020-21، ويمكنه تأمين العودة إلى إنتر إذا استمر في التأثير في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.