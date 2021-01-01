أخبار الانتقالات: يوفنتوس يتفوق على برشلونة في صراع أجويرو، وريال مدريد يفقد نجمه!

إيسكو يعيش أيامه الأخيرة مع ريال مدريد
أكدت مصادر خاصة لجول أن إيسكو يعيش أيامه الأخيرة مع ريال مدريد وسيرحل بمجرد فتح باب الانتقالات الصيفية.
هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع فشل اللاعب في حجز مكانة أساسية له بكتيبة المدرب زين الدين زيدان في الفترة الأخيرة.
بقاء ديمبيلي أولوية برشلونة الحالية
وضعت إدارة برشلونة الإبقاء على عثمان ديمبيلي وتمديد عقده كأولوية لها في الفترة المقبلة.
عقد الدولي الفرنسي ينتهي في صيف 2022، وبعد الأداء الرائع هذا الموسم، تريد إدارة لابورتا تجديد العقد والإبقاء عليه مهما كلف الأمر.
رودجرز هو المرشح الأوفر حظًا لخلافة مورينيو في توتنهام
أكدت صحيفة "ذا صن" أن برندان رودجرز هو المرشح الأوفر حظًا لخلافة جوزيه مورينيو في تدريب توتنهام.
ورغم ارتباطه بعقد طويل الأمد مع ليستر سيتي، إلا أن إدارة توتنهام ستبذل قصارى جهدها لإقناع مدرب ليفربول السابق بالعمل في النادي اللندني.
ليفربول يسعى خلف نجم الدوري الإيطالي
يحاول ليفربول أن يظفر بخدمات أندريا بيلوتي، نجم تورينو، مستغلًا أن عقده في العام الأخير ولن يكلفهم الكثير.
لكن محاولات الريدز تصطدم بمنافسة حامية للغاية من قبل مانشستر يونايتد، في الوقت الذي بدأ تورينو في البحث عن بديل لمهاجمه الفذ.
صراع إنجليزي على نجم بوروسيا مونشنجلادباخ
دخل آرسنال رفقة مانشستر يونايتد في صراع من أجل التعاقد مع الحسن بيليا، مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ.
القيمة المتوقعة لبيليا هي 15 مليون جنيه استرليني، وقد أعلن في وقت سابق نيته مغادرة ناديه الألماني في الصيف المقبل.
يوفنتوس هو الأقرب للتعاقد مع أجويرو
أكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن يوفنتوس يتقدم على كافة الملاحقين في التعاقد مع سيرخيو أجويرو مجانًا في الصيف المقبل.
وارتبط أجويرو بالانضمام إلى برشلونة وكذلك إنتر، لكن وفقًا لتأكيدات الصحيفة الإيطالية المرموقة فإن يوفي هو الأقرب حاليًا للظفر به.
ميلان يحسم التعاقد مع خليفة دوناروما
شبكة "شبورت 1" الألمانية أكدت على أن ميلان قد أتمم التعاقد مع مايك مايجنان حارس ليل نظير 15 مليون يورو.
هذه الخطوة تؤكد أن جيانلويجي دوناروما سيكون خارج سان سيرو في الصيف المقبل، وإن كانت وجهته المقبلة لا تزال مجهولة.
باريس سان جيرمان يفكر في ضم ميليك
أفادت تقارير صحفية إيطالية أن ميليك، نجم هجوم مارسيليا، قد يغادر النادي الفرنسي في الصيف المقبل.
وكشفت التقارير أن الوجهة الأكثر احتمالًا له ستكون أيضًا في الدوري الفرنسي، ولكن من بوابة العملاق باريس سان جيرمان هذه المرة.