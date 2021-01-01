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أخبار الانتقالات: وكيل حكيمي يرحب ببايرن ولكن، ومانشستر سيتي يحدد بديل فيرناندينيو

أخبار الانتقالات اليوم الجمعة 7 مايو 2021 لفرق برشلونة وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وكبار أوروبا

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Yves Bissouma - Brighton and Hove Albion
Getty

مورينيو يطلب نجم مانشستر يونايتد

2021-05-07T11:08:59Z

تحدث "كالتشيو ميركاتو" عن وجود اهتمام من قبل روما بضم متوسط ميدان مانشستر يونايتد دوني فان دي بيك.

اللاعب الهولندي لا يحصل على فرصة كبيرة للعب والمشاركة بشكل أساسي في يونايتد منذ انتقاله الصيف الماضي وهو ما فتح باب الحديث عن المغادرة.

فاينالدوم يرحب ببايرن ميونخ

2021-05-07T11:08:29Z

أوضح وكيل لاعب ليفربول جورجينيو فاينالدوم مع "سبورت 1" أن وجود اهتمام من قبل بايرن ميونخ مرحب به.

وكيل اللاعب أكد أن حالة موكله كلاعب مجاني في الصيف المقبل ستجذب انتباه عديد الأندية وطالب بايرن بالاتصال إذا كان مهتماً.

تشيلسي متمسك بروديجر وجورجينيو

2021-05-07T11:04:03Z

"سكاي"  قالت إن تشيلسي يريد العمل في أسرع وقت على تجديد عقود الثنائي أنطونيو روديجر وجورجينيو.

اللاعبان تألقا بشكل كبير مؤخراً مع توماس توخيل ولذا لا يريد البلوز التفريط في خدمات أي منهما.

وكيل لاوتارو ينفي شائعات ريال مدريد

2021-05-07T11:01:25Z

أكد وكيل لاوتارو مارتينيز، نجم إنتر، عدم صحة شائعات انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الصيف القادم.

اللاعب الأرجنتيني أوضح وكيله أن لم يقع أي حديث أو مفاوضات مع النادي الملكي في الفترة الماضية في تصريحات مع "fcinter1908".

فلورينزي يرحب بإنتر

2021-05-07T11:00:28Z

تحدث أليساندرو فلورينزي، لاعب باريس سان جيرمان، عن مستقبله وأكد أن لم يتم حسمه بعد.

الظهير الإيطالي رحب باهتمام إنتر أو البقاء في باريس، وهو الذي يلعب مع الأخير على سبيل الإعارة الموسمية من روما.

سيتي يريد بيسوما

2021-05-07T10:59:22Z

بحسب "ديلي ستار"، مانشستر سيتي حدد يفس بيسوما، متوسط ميدان برايتون ليدعم خط وسطه الصيف المقبل.

اللاعب سيكون المعوض لفيرناندينيو الذي ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم وسيرحل عن صفوف المواطنين.

وكيل حكيمي يرد على حقيقة عرض بايرن ميونخ

2021-05-07T10:58:18Z

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