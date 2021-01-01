أخبار الانتقالات | صراع بايرن وبرشلونة ورد دورتموند

مانشستر يونايتد يحدد بديل ديكلان رايس
أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد يسعى للحصول على خدمات اللاعب كالفين فيليبس من صفوف ليدز.
جاء هذا بحسب ما ذكرت "ديلي ستار"، والتي أكدت أن النادي يرى في الشاب بديل اقتصادي لديكلان رايس نجم وست هام.
ماتا يفكر في مغادرة مانشستر يونايتد
أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن الإسباني خوان ماتا يضع في اعتباره إمكانية مغادرة مانشستر يونايتد في أقرب وقت ممكن.
يأتي هذا بحسب ما ذكرت "مانشستر إيفينينج نيوز"، وبالرغم من قرب عقد اللاعب من الانتهاء في صفوف الشياطين الحمر وقلة الدقائق التي يحصل عليها.
نجم أياكس يجذب أنظار بايرن ميونخ
كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي بايرن ميونخ معجب للغاية باللاعب الشاب أنتوني نجم فريق أياكس الهولندي.
يأتي هذا بالتزامن مع رغبة برشلونة في الحصول على خدمات اللاعب عقب أن تمت متابعته عن قرب مؤخرًا.
نجم ميلان يفضل الدوري الإنجليزي!
كشفت تقارير صحفية اليوم أن فرانك كيسييه نجم وسط ميلان يفضل الانتقال لأحد فرق الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.
يأتي هذا مع قرب عقده من الانتهاء في ميلان، ومع اهتمام عدة أندية على رأسها باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وليفربول.
دورتموند واثق في قدرته على الحفاظ على نجمه من يوفنتوس!
أكد هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند أن فريقه سيجدد عقد اللاعب أكسيل فيتسل لو تطلب الأمر.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها عقب اهتمام يوفنتوس وقال: "لو قدم مستويات جيدة وشعرنا بذلك فلا أرى أي مشكلة".
مورينيو يريد لم الشمل بنجم توتنهام
أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يسعى للتسوق من فريقه السابق توتنهام في الفترة المقبلة.
جاء هذا بحسب ما ذكر "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن رغبة مورينيو هي ضم اللاعب تانجاي ندومبيلي لصفوف روما.
إيفرتون يريد ثنائي ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة نادي إيفرتون في الحصول على خدمات ثنائي ريال مدريد إيسكو ولوكا يوفيتش.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ديفنسا سنترال"، والذي أكد أن رافاييل بينيتيز المدير الفني للفريق الإنجليزي يرى في الثنائي القدرة على قيادة الفريق مستقبلًا.