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أخبار الانتقالات | صراع بايرن وبرشلونة ورد دورتموند

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Watzke Borussia Dortmund BVB
Getty Images

مانشستر يونايتد يحدد بديل ديكلان رايس

2021-09-28T08:19:18Z

أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد يسعى للحصول على خدمات اللاعب كالفين فيليبس من صفوف ليدز.

جاء هذا بحسب ما ذكرت "ديلي ستار"، والتي أكدت أن النادي يرى في الشاب بديل اقتصادي لديكلان رايس نجم وست هام.

ماتا يفكر في مغادرة مانشستر يونايتد

2021-09-28T08:19:10Z

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن الإسباني خوان ماتا يضع في اعتباره إمكانية مغادرة مانشستر يونايتد في أقرب وقت ممكن.

يأتي هذا بحسب ما ذكرت "مانشستر إيفينينج نيوز"، وبالرغم من قرب عقد اللاعب من الانتهاء في صفوف الشياطين الحمر وقلة الدقائق التي يحصل عليها.

نجم أياكس يجذب أنظار بايرن ميونخ

2021-09-28T08:19:04Z

كشفت تقارير صحفية اليوم أن نادي بايرن ميونخ معجب للغاية باللاعب الشاب أنتوني نجم فريق أياكس الهولندي.

يأتي هذا بالتزامن مع رغبة برشلونة في الحصول على خدمات اللاعب عقب أن تمت متابعته عن قرب مؤخرًا.

نجم ميلان يفضل الدوري الإنجليزي!

2021-09-28T08:18:53Z

كشفت تقارير صحفية اليوم أن فرانك كيسييه نجم وسط ميلان يفضل الانتقال لأحد فرق الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.

يأتي هذا مع قرب عقده من الانتهاء في ميلان، ومع اهتمام عدة أندية على رأسها باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وليفربول.

دورتموند واثق في قدرته على الحفاظ على نجمه من يوفنتوس!

2021-09-28T08:18:44Z

أكد هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند أن فريقه سيجدد عقد اللاعب أكسيل فيتسل لو تطلب الأمر.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها عقب اهتمام يوفنتوس وقال: "لو قدم مستويات جيدة وشعرنا بذلك فلا أرى أي مشكلة".

مورينيو يريد لم الشمل بنجم توتنهام

2021-09-28T08:18:36Z

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يسعى للتسوق من فريقه السابق توتنهام في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكر "كالتشيو ميركاتو"، والذي أكد أن رغبة مورينيو هي ضم اللاعب تانجاي ندومبيلي لصفوف روما.

إيفرتون يريد ثنائي ريال مدريد

2021-09-28T08:18:05Z

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة نادي إيفرتون في الحصول على خدمات ثنائي ريال مدريد إيسكو ولوكا يوفيتش.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ديفنسا سنترال"، والذي أكد أن رافاييل بينيتيز المدير الفني للفريق الإنجليزي يرى في الثنائي القدرة على قيادة الفريق مستقبلًا.